Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Đồng bạc xanh gần chạm mức cao nhất lịch sử

Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 24.260 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên giao dịch ngày 28/6.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước vào sáng nay ghi nhận giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD liên tục tăng. Hiện giá bán USD trên thị trường tự do đã ở mức 25.945 đồng/USD, mua vào 25.865 đồng/USD.Tính chung trong vòng 10 ngày qua, giá USD trên thị trường tự do tăng thêm khoảng 100 đồng/USD.

Như vậy, giá bán sắp chạm 26.000 đồng/USD - là mức giá cao nhất từng ghi nhận từ trước đến nay.

Chỉ số USD Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,07%, đạt mức 105,87.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD giảm 0,31%, xuống mốc 105,49 trong bối cảnh các nhà giao dịch đang hướng tới việc công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào cuối tuần.

Đến ngày giao dịch tiếp theo, USD Index tăng 0,15%, đạt mốc 105,62 nhờ những bình luận "diều hâu" từ các quan chức Fed cũng như dữ liệu cho thấy thị trường nhà ở ổn định ở nền kinh tế lớn nhất thế giới,

Sang ngày 27/6, đồng bạc xanh vụt tăng 0,45%.

Tuy nhiên, sau chuỗi tăng giá thì đồng USD lại quay đầu giảm 0,12%,trong ngày 28/6 do bị áp lực bởi dữ liệu kinh tế ảm đạm ở nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm củng cố kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. USD Index giảm nhẹ xuống dưới mốc 106, không xa mức cao nhất gần 2 tháng là 106,13 đạt được vào ngày 26/6.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, chỉ số USD Index giảm nhẹ 0,04%, xuống mốc 105,87 sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm vào tháng trước.

