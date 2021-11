Tỷ giá USD hôm nay 27/11: Cắm đầu lao dốc khi WHO phát cảnh báo về biến thể mới của Covid-19

Thứ Bảy, ngày 27/11/2021 07:44 AM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về một biến thể Covid-19.

Sáng ngày 27/11 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 96.078điểm, giảm 0.794 điểm, tương đương để mất 0.82%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về một biến thể Covid-19 mới được phát hiện ở Nam Phi. Biến thể mới này có số đột biến nhiều gấp đôi so với biến thể Delta và do vậy, các nhà khoa học lo ngại nó có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin cũng như hệ thống miễn dịch của con người.

Tuy nhiên, WHO cho biết tạm thời chưa thể khẳng định chắc chắn về tác động của biến thể mới có tên B.1.1.529 này và các chuyên gia cần nghiên cứu thêm.

Đồng USD lao dốc

Ngày 26/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.145 VND/USD, giảm 2 đồng so với mức niêm yết hôm qua, kết thúc đà tăng liên tiếp trong tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.789 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.543 – 22.580 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.760 – 22.788 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.370 - 23.420 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-27-11-cam-dau-lao-doc-khi-who-phat-canh-bao-ve-bien-the-moi...Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-27-11-cam-dau-lao-doc-khi-who-phat-canh-bao-ve-bien-the-moi-cua-covid-19-5020212711745375.htm