Tỷ giá USD hôm nay 18/11: Tăng mạnh trở lại trước số liệu kinh tế mới

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 106,555, tăng 0,38% vào lúc 6h00 ngày 18/11 theo giờ Việt Nam.

Theo số liệu mới được công bố, doanh số bán lẻ lõi và doanh số bán lẻ toàn phần tại Mỹ tăng 1,3% trong tháng 10, cùng cao hơn mức tăng 0,5% và 1% theo dự báo.

Trong tháng 9, doanh số bán lẻ lõi tăng nhẹ 0,1% và doanh số bán lẻ toàn phần đi ngang so với tháng 8. So với cùng kỳ năm 2021, doanh số bán lẻ trong tháng 10 tăng 8,3%; giảm tốc nhẹ so với mức 8,6% ghi nhận ở tháng 9.

Số liệu cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng Mười là tín hiệu chi tiêu tiêu dùng có thể giúp củng cố kinh tế Mỹ trong quý IV và làm gia tăng đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Trả lời hãng CNBC, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, Mary Daly cho rằng việc Fed tăng lãi suất lên mức 4,75-5,25% vào đầu năm tới là hợp lý và việc tạm dừng tăng lãi suất vẫn chưa được thảo luận.

Đồng USD tăng

Ngày 17/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.677 VND/USD như mức niêm yết hai ngày trước đó.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 24.860 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.580 – 24.652 VND/USD, còn giá bán ra vẫn duy trì trong phạm vi 24.858 - 24.861 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.850 - 25.000 VND/USD.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ty-gia-usd-hom-nay-18/11-tang-manh-tro-lai-truoc-so-lieu-kinh-te-moi-c6a17362.html