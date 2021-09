Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Bất ngờ lao dốc khi kì vọng việc thắt chặt tiền tệ giảm dần

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 07:47 AM (GMT+7)

Sáng 16/9 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 92.442 điểm, giảm 0.023 điểm, tương đương để mất 0.02 %.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh New York công bố chỉ số Empire Index đo lường hoạt động sản xuất trong vùng. Trong tháng 9, chỉ số này đạt 34,3 điểm, cao hơn nhiều so với dự báo 18 điểm của FactSet, đồng thời tăng mạnh so với tháng 8.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm, chỉ tăng 0,1% trong tháng trước. Valentin Marinov, giám đốc nghiên cứu ngoại hối tại Credit Agricole, nhận định dữ liệu CPI tháng 8 của Mỹ thấp hơn dự kiến đã củng cố lập trường rằng Fed sẽ giữ vững lập trường ôn hòa tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Lạm phát ở mức thấp làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đồng USD đảo chiều đi xuống

Ngày 16/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.110 VND/USD, giảm 7 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.753 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.630 – 22.660 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.840 – 22.867 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.080 - 23.150 VND/USD.

