Tỷ giá USD hôm nay 16/8: Tăng nhẹ khi doanh số bán lẻ của Mỹ cao hơn dự báo

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 103,23, tăng 0,02% vào lúc 7h19 ngày 16/8 theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu trong ngày của Mỹ vừa được công bố cho thấy báo cáo doanh số bán lẻ cho tháng 7 tăng 0,7% so với tháng 6, đây là một bất ngờ lớn và cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0,4% so với tháng 6 và so với mức tăng 0,2% trong báo cáo tháng 6.

Báo cáo này hoàn toàn thuộc phe diều hâu về chính sách tiền tệ của Mỹ và là điểm dữ liệu quan trọng cuối cùng của Mỹ trước hội nghị chuyên đề hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới tại Jackson Hole, Wyoming.

Michael Hewson, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại CMC Markets cho biết: “Thực tế là dữ liệu kinh tế ở Mỹ đang tỏ ra khá ổn định hỗ trợ cho triển vọng lãi suất cao hơn trong dài hạn”.

Các nhà kinh tế tại Capital Economics cho biết: “Doanh số bán lẻ tăng 0,7% hàng tháng trong tháng 7 cho thấy chính sách tiền tệ thắt chặt hơn vẫn có ít tác động đáng kể đến hoạt động kinh tế thực, nhưng đó không hẳn là vấn đề đối với Fed khi bằng chứng tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng mờ đi nhanh chóng”.

Đồng USD vẫn tăng nhẹ

Ngày 15/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.881 VND/USD, tăng mạnh 33 đồng so với mức niêm yết đầu tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tăng tới 35 đồng, đưa phạm vi mua bán lên mức 23.400 - 25.025 VND/USD

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.590 – 23.690 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.910 - 23.965 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.800 - 23.880 VND/USD.

