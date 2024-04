Tỷ giá USD hôm nay 15/4: Giảm nhẹ, chuyên gia dự báo lạc quan

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 105,94, giảm 0,09% vào lúc 6h46 ngày 15/4 theo giờ Việt Nam.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 3, cao hơn dự báo ban đầu là 0,3%, còn so với cùng kỳ năm ngoái CPI tăng 3,5% cũng cao hơn so với dự báo ban đầu ở mức 3,4%. Điều này khiến hi vọng vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới bị sụt giảm.

Lạm phát tháng 3 tại Mỹ tăng vượt dự báo đã làm thị trường lo ngại về kịch bản Fed sẽ duy trì lãi suất điều hành lâu hơn nữa. Hiện tại, thị trường cho rằng đợt cắt giảm lãi suất điều hành sớm nhất của Fed sẽ dời sang quý 3 thay vì kỳ vọng trước đó là vào tháng 6.

Đồng thời, thị trường cũng giảm kỳ vọng số đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Fed trong năm 2024 về 1-2 lần thay vì kỳ vọng 3 lần trước đó. Có thể thấy rằng xác suất một số ngân hàng trung ương lớn (tiêu biểu là ECB) cắt giảm lãi suất sớm hơn Fed đang tăng lên.

Việc Fed trì hoãn giảm lãi suất đã khiến chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt - tăng vọt thêm 1% sau thông tin lạm phát và lên trên ngưỡng 105 điểm.

Chuyên gia VNDirect dự báo, DXY sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh trong những tháng tới, qua đó tiếp tục gây áp lực lên tỷ giá trong nước. N

Đồng USD giảm nhẹ

Ngày 12/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.082 VND/USD, tăng vọt 36 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tăng 36 đồng, đưa phạm vi giao dịch lên 23.400 - 25.234 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.727 – 24.835 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 25.130 - 25.170 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.400 - 25.480 VND/USD.

