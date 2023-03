Tỷ giá USD hôm nay 15/3: Tăng nhẹ trở lại sau khi công bố số liệu lạm phát mới

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 103,255, tăng 0,07% vào lúc 6h06 ngày 15/3 theo giờ Việt Nam.

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố sáng 14/3 (theo giờ địa phương) cho thấy CPI tháng 2 vừa qua tăng 0,4% so với tháng liền trước và cao hơn 6% so với cùng kỳ năm 2022. Cả hai con số này đều khớp với dự báo đưa ra bởi các nhà kinh tế trong khảo sát của Dow Jones.

Nếu không kể giá năng lượng và lương thực, CPI lõi tháng 2 đi lên 0,5% so với tháng liền trước và 5,5% so với tháng 2/2022. Trước đó, các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo mức tăng hàng tháng là 0,4% và tỷ lệ tăng hàng năm là 5,5%.

Chi phí năng lượng giảm 0,6% trong tháng 2 đã giúp hạn chế đà tăng của các chỉ số giá.

Theo ước tính của CME Group từ số liệu trên thị trường tiền tệ, các nhà đầu tư đang đánh giá kịch bản Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp ngày 21 – 22/3 có xác suất xảy ra khoảng 85%.

Hồi tháng 2, nhiều nhà đầu tư còn lo ngại Fed sẽ tăng lãi suất tới 50 bps. Tuy nhiên, các vụ sụp đổ ngân hàng liên tiếp gần đây có thể sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách phải suy nghĩ lại về tác động của chiến dịch thắt chặt tiền tệ tới sức khỏe của hệ thống tài chính.

Chiến lược gia trưởng thị trường Phillip Streible của Blue Line Futures dự báo Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất chứ chưa cắt giảm lãi suất trong năm nay. "Fed đã tăng lãi suất nhanh đến mức chúng tôi biết rằng mọi thứ đang bắt đầu rạn nứt. Giờ đây, ngân hàng trung ương phải suy nghĩ lại về lập trường của mình. Cuộc họp đó chỉ còn 9 ngày nữa là đến", Streible cho biết.

Đồng USD tăng trở lại

Ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.618 VND/USD, giảm 20 đồng so với mức niêm yết đầu tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.450 - 24.780 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.370 – 23.430 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.725 - 23.810 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.750 - 23.820 VND/USD.

