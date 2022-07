Tỷ giá USD hôm nay 14/7: Vẫn đứng vững trên đỉnh 20 năm qua

Trên thị trường quốc tế, USD index đạt 108.058, tăng 0,19% vào lúc 7h07 ngày 14/7 theo giờ Việt Nam.

Đồng đô la Mỹ đã tăng mạnh so với các đồng tiền chính trên toàn cầu trong năm qua. Mức tăng liên tục khiến cho đồng bạc xanh gần đây đã chạm mức chưa từng thấy trong 20 năm.USD đã tăng 15% so với bảng Anh, 16% so với euro và 23% so với yen Nhật.

Nguyên nhân tăng giá của đồng USD là do cả lý do kinh tế và địa chính trị. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng mạnh lãi suất và cũng đảo ngược chính sách tạo tiền thông qua nới lỏng định lượng. Và đồng USD mạnh hơn là một tác dụng phụ của những mức lãi suất cao hơn này. Bởi vì đồng đô la hiện mang lại lợi suất cao hơn khi gửi vào ngân hàng Mỹ, nó khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài bán nội tệ của họ và mua USD.

Một lý do khác khiến đồng đô la Mỹ tăng mạnh là vì đây là nơi trú ẩn an toàn rất truyền thống khi thế giới lo lắng về suy thoái, và tình hình địa chính trị hiện tại được cho là khiến đồng USD càng hấp dẫn hơn.

Đồng USD chưa dứt đà tăng

Ngày 13/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.198 VND/USD, tăng thêm 15 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.400 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.220 – 23.280 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.500 – 23.800 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.170 - 24.230 VND/USD.

