Tỷ giá USD hôm nay 14/12: Quay đầu giảm khi số liệu về lạm phát được công bố

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 103.585, giảm 1.13% vào lúc 6h45 ngày 14/12 theo giờ Việt Nam.

Bộ Lao động Mỹ tối 13/12 (giờ Việt Nam) công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước (so với dự báo tăng 0,3%) và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 7,3% do các tổ chức lớn ước tính.

Trong tháng 10, lạm phát Mỹ tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với đỉnh cao 9,1% ghi nhận trong tháng 6/2022, lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt nhanh chóng.

Đây là tín hiệu cho thấy nước Mỹ đang kiểm soát một cách khá hiệu quả việc gia tăng giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Số liệu này được công bố khi Fed bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày cuối cùng của năm. Theo các chuyên gia dự đoán, Fed có thể tăng lãi suất 0,5% sau cuộc họp này, giảm tốc sau 4 lần tăng 0,75% liên tiếp. Nếu đúng, lãi suất liên bang sẽ tăng lên 4,25 đến 4,5%, mức mà hầu hết các quan chức Fed tin rằng chưa đủ cao để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Từ đầu năm tới nay, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã có 6 lần tăng lãi suất cơ bản, với tổng mức tăng 375 điểm lên 3,75%-4%/năm.

Đồng USD giảm

Ngày 13/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.655 VND/USD như mức niêm yết đầu tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 24.830 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.489 – 23.610 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.790 - 24.170 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.150 - 24.230 VND/USD.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ty-gia-usd-hom-nay-14/12-quay-dau-giam-khi-so-lieu-ve-lam-phat-duoc-...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ty-gia-usd-hom-nay-14/12-quay-dau-giam-khi-so-lieu-ve-lam-phat-duoc-cong-bo-c6a19264.html