Tỷ giá USD hôm nay 12/11: Tiếp tục lao dốc phiên cuối tuần

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 106,225, giảm 1,7% vào lúc 6h48 ngày 12/11 theo giờ Việt Nam.

Lạm phát hàng năm của Mỹ chậm lại do mức tăng lớn trong năm ngoái đã không được tính toán cho chỉ số. CPI đã tăng 7,7% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 8,2% của tháng trước do lạm phát chính giảm xuống dưới 8% lần đầu tiên kể từ tháng 2.

Tờ Wall Street Journal đưa tin Fed có khả năng tăng lãi suất huy động thêm 0,5% vào tháng 12, sau một chuỗi tăng 0,75% tại các cuộc họp trước. Hiện lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 3,852% sau báo cáo CPI hạ nhiệt.

Trong cuộc họp báo hôm 2/11, Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo mức lãi suất cuối cùng có thể cao hơn dự kiến. Người đứng đầu Fed nhấn mạnh rằng cuộc chiến với lạm phát đòi hỏi sự quyết tâm và kiên nhẫn.

Đồng USD tiếp đà giảm

Ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.683 VND/USD, giảm 3 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 24.860 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.591 – 24.717 VND/USD, còn giá bán ra đều ở ngưỡng trần hôm nay là 24.867 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.150 - 25.250 VND/USD.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ty-gia-usd-hom-nay-12/11-tiep-tuc-lao-doc-phien-cuoi-tuan-c6a16914.html