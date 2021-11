Tỷ giá USD hôm nay 12/11: Lên mức cao nhất 16 tháng qua khi lạm phát tăng cao

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 07:15 AM (GMT+7)

Bộ Lao động Mỹ sáng 10/11 cho biết chỉ số CPI tháng 10 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo.

Sáng nay 12/11 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 95.185 điểm, tăng 0.307 điểm, tương đương tăng 0.32%.

Bộ Lao động Mỹ sáng 10/11 cho biết chỉ số CPI tháng 10 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo 5,9% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Đây cũng là tỷ lệ lạm phát theo năm cao nhất kể từ 1990.

So với tháng liền trước, CPI tháng 10 tăng 0,9%, cao hơn so với ước tính 0,6% của các nhà kinh tế.

Như vậy, sau thông tin lạm phát, tỷ giá USD đạt mức cao nhất trong gần 16 tháng trở lại đây.

Theo Joseph Trevisani, Chuyên gia phân tích cấp cao tại FXstreet.com, lạm phát và việc đóng cửa thị trường trái phiếu Mỹ trong kỳ nghỉ Lễ Cựu chiến binh có thể làm giảm khối lượng giao dịch và gia tăng biến động giá.

Đồng USD duy trì nhịp tăng

Ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.105 VND/USD, tăng 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.650 - 23.748 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.520 – 22.560 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.740 – 22.765 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.320 - 23.340 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-12-11-len-muc-cao-nhat-16-thang-qua-khi-lam-phat-tang-cao-50202112117163962.htm