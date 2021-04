Tỷ giá USD hôm nay 10/4: Số liệu kinh tế được cải thiện, đồng bạc xanh đi lên

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 07:31 AM (GMT+7)

Chỉ số giá sản xuất trong tháng 3 đã tăng.

Rạng sáng ngày 10/4 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế đạt 92.180 điểm, tăng 0.111 điểm, tương đương tăng 0.12%.

Ngày 9/4, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3 được công bố cho thấy mức tăng 1% so với tháng trước, cao hơn hẳn so với dự báo 0,4% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 4,2%, đánh dấu mức đi lên hàng năm lớn nhất trong hơn 9 năm trở lại đây. Việc lạm phát đi lên là dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh tế bắt đầu sôi động trở lại.

Hiện tại, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm là khoảng 1,632%, phục hồi nhẹ sau khi giảm xuống dưới 1,63%. Lợi suất đã đạt mức cao nhất trong một năm là 1,776% vào cuối tháng trước.

Sự sụt giảm của trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đã tạo áp lực lên đồng USD trong các phiên giao dịch gần đây.

Đồng USD tăng

Ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.214 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.860 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.930 – 22.980 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.180 – 23.189 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.720 - 23.800 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-10-4-so-lieu-kinh-te-duoc-cai-thien-dong-bac-xanh-di-len-50202110473215704.htm