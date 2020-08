Mua đất giữa tháng cô hồn, vợ chồng 8X lãi ngay hơn 200 triệu đồng sau 2 ngày

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 13:59 PM (GMT+7)

Mua suất đất đầu tư trong tháng cô hồn, nhưng vợ chồng anh Hiền, chị Thảo không ngờ rằng có thể lãi ngay số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng chỉ sau đúng 2 ngày ký hợp đồng chuyển nhượng với chủ đất.

Trong quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng "ma quỷ" về với dương gian nên còn được gọi là tháng “cô hồn”. Hầu hết người dân cho rằng tháng này không mang lại may mắn nên kiêng làm việc đại sự như cưới hỏi, mua xe hay mua nhà, mua đất. Tuy nhiên, với vợ chồng anh Hiền chị Thảo tại Hà Đông (Hà Nội) thì quyết định mua đất đầu tư ngay trong tháng 7 âm lịch năm nay và đã giúp anh chị kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể chỉ sau ít ngày.

Đất thổ cư có đầy đủ giấy tờ vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn với nhiều người

Chia sẻ về câu chuyện mua đất đầu tư trong tháng cô hồn, anh Hiền (1983) cho biết sau khi tích lũy được khoản tiền 1 tỷ đồng, anh chị đã dành tới hơn 1 tháng để săn đất giá rẻ ở các khu vực ven đô. Tuy nhiên, dù được cánh môi giới dẫn đi xem rất nhiều thửa đất đang được chủ nhà cần bán, anh chị vẫn chưa tìm được mảnh nào ưng ý. Những mảnh đất có vị trí đẹp thì có giá quá cao vượt qua khả năng kinh tế của gia đình. Những mảnh vừa túi tiền thì diện tích quá nhỏ, quá méo hay đường vào khu đất hẹp.

Những ngày đầu tháng 7 âm lịch 2020, anh được một môi giới dẫn xem mảnh đất 60m2 tại Yên Nghĩa (Hà Đông). Theo tìm hiểu, do chủ mảnh đất này đang có công việc gia đình nên muốn bán gấp, vì thế chủ đất đưa ra mức giá 18,5 triệu đồng/m2. Sau hai cuộc thương lượng, anh chị chốt được giá bán với chủ nhà chỉ 18 triệu đồng/m2, trong đó bên bán có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và sáng tên sổ đỏ cho người mua.

Ông bố 2 con sinh còn cho biết, ngoài việc chủ nhà cần tiền nên bán gấp thì một trong những lý do giúp anh dễ thương lượng về giá với chủ đất là yếu tố kiêng kỵ mua bán của nhiều người Việt Nam trong tháng ngâu. Trước khi trở lại chốt giá bán với chủ đất, anh tìm hiểu thì được biết rằng mảnh đất này cũng đã được người chủ rao bán trong một thời gian khá dài trước đây, dù có khá nhiều người đã xem mảnh đất nhưng tất cả đều “một đi không trở lại” với chung một lý do là diện tích quá rộng, nằm trong ngõ nhỏ (2,7m). Trong khi nhiều mảnh đất trong khu vực này thường được cắt với diện tích chỉ 30 đến 45m2, phù hợp với những người có ý định mua đất lần đầu để an cư lạc nghiệp tại Thủ đô.

Với suy nghĩ “mua là được”, đất thổ cư chỉ có tăng chứ không có giảm khi nhu cầu mua đất làm nhà của người dân các nơi về làm việc tại Hà Nội ngày càng tăng nên anh chị không ngại ngần hẹn chủ đất ra phòng công chứng để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng ngay gần giữa tháng 7 âm lịch.

Anh Hiền cho biết bản thân và vợ cũng không thể ngờ chỉ đúng 2 ngày sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng với chủ đất cũ anh nhận được lời đề nghị mua lại mảnh đất vừa mua từ khách mới. Với ý định đầu tư lâu dài, anh đưa ra giá bán “cao ngất ngưởng” như những mảnh với diện tích từ 30 đến 45m2 đang được nhiều người dân trong khu vực giao bán. Không ngờ người mua này ngay lập tức đồng ý, sau một hồi thỏa thuận hai bên thống nhất với mức giá chuyển nhượng 22 triệu đồng/m2, người bán chịu mọi khoản thuế phí và sang tên sổ đỏ cho khách mua. Sau khi xuống tiền đặt cọc, hai bên cũng hẹn nhau ngay ngày hôm sau ra phòng công chứng thực hiện bản hợp đồng chuyển nhượng.

Anh không ngờ quyết định mua đất ngay trong tháng “cô hồn” lại trở thành thương vụ đầu tư sinh lời lớn của hai vợ chồng. Số tiền lãi hơn 200 triệu từ thương vụ đầu tư đất đai này thậm chí bằng cả nửa năm lương đi làm hành chính của hai người.

Nhiều người đã lãi lớn khi đầu tư vào đất thổ cư chỉ sau ít ngày

Không được lãi nhiều như vợ chồng anh Hiền, chị Thảo với quyết định đầu tư đất trong tháng 7 âm lịch nhưng anh Trung Dũng tại Thanh Xuân (Hà Nội) cũng chia sẻ mình đang nhận được lời đề nghị khoản chênh 30 triệu đồng cho mảnh đất vừa mua đầu tháng ngâu với giá 500 triệu đồng. Tuy nhiên, do xác định đây là thương vụ đầu tư lâu dài nên anh chưa có ý định bán cho khách mới dù vừa mua được ít ngày nhưng đã có lãi.

Mặc dù còn nhiều người kiêng kỵ tránh làm những việc lớn như mua đất, mua nhà, mua xe trong tháng “cô hồn”, nhưng theo thầy phong thủy Thiên Thanh, khi mua nhà đất điều quan trọng nhất là hướng nhà, phong thủy các cửa ngõ trong nhà chứ không phải là mua tháng nào.

Mặt khác, việc mua chỉ là hình thức mua - bán, ký kết hợp đồng nên không ảnh hưởng gì nhiều đến tâm linh. Chỉ khi nào người dân thực hiện thủ tục cúng bái và chính thức dọn về ở mới được tính ngày giờ gia chủ gắn bó với mảnh đất, ngôi nhà đó. Còn những người mua để kinh doanh thì hoàn toàn không liên quan đến quan niệm trên.

“Người ta nói tháng 7 là tháng cô hồn nhưng tôi lại nhìn ở góc độ khác. Tại sao chúng ta không nghĩ về những điều tốt đẹp, gọi đây là tháng Vu Lan báo hiếu. Mua nhà đất trong tháng Vu Lan báo hiếu là điều tốt chứ sao phải kiêng kị. Cô hồn chỉ là một quan niệm, giống như việc người dân miền Nam quan niệm không cúng chuối vì sợ chuối nghĩa là chúi lủi, là đi xuống. Việc mua đất, mua nhà và việc dọn về ở khi nào là hai chuyện khác nhau. Bây giờ có tiền thì cứ mua, rồi xem phong thủy để chọn thời gian thích hợp thực hiện cúng bái thổ địa rồi dọn về ở sau”, thầy phong thủy Thiên Thanh phân tích.

