Không nên mua nhà bằng tiền mặt, đây mới là cách mua nhà thông minh nhất

Tại sao không nên mua nhà hoàn toàn bằng tiền mặt?

Một trong những nhược điểm lớn nhất của việc mua nhà bằng tiền mặt là bạn sẽ không thể đầu tư số tiền đó vào các cơ hội khác, như thị trường chứng khoán. Lợi ích từ việc thanh toán tiền mặt chủ yếu đến từ việc tiết kiệm lãi suất vay thế chấp. Ví dụ, với lãi suất vay 30 năm trung bình là 6,93%, bạn có thể tiết kiệm được tương đương với khoản lãi này.

Tuy nhiên, nếu đầu tư vào chứng khoán, bạn có thể kỳ vọng mức lợi nhuận trung bình 10% hàng năm. Sự khác biệt này có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho bạn trong dài hạn. Vì vậy, trước khi quyết định mua nhà bằng tiền mặt, bạn cần cân nhắc các chi phí cơ hội khi khóa chặt số tiền vào bất động sản.

Khi bạn vay thế chấp, ngoài việc có thể đầu tư số tiền vào thị trường chứng khoán, bạn còn có thể nhận được một số lợi ích về thuế. Nếu bạn kê khai chi tiết, bạn có thể được khấu trừ lãi suất vay thế chấp, giúp giảm chi phí mua nhà.

Lợi ích từ việc thanh toán tiền mặt chủ yếu đến từ việc tiết kiệm lãi suất vay thế chấp.

Bên cạnh đó, do lạm phát làm giảm giá trị tiền tệ, khoản trả hàng tháng của bạn sẽ trở nên "rẻ" hơn theo thời gian. Điều này cũng làm cho khoản vay của bạn có lợi hơn trong dài hạn. Ngoài ra, nếu lãi suất giảm trong tương lai, bạn hoàn toàn có thể tái tài trợ khoản vay để hưởng lợi từ mức lãi suất thấp hơn.

Thị trường chứng khoán thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc tiết kiệm lãi suất vay thế chấp. Nếu bạn giữ tiền mặt và đầu tư vào thị trường chứng khoán, cơ hội tăng trưởng tài sản của bạn sẽ lớn hơn so với chỉ giữ bất động sản.

Ngoài ra, tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán dễ dàng thanh khoản hơn. Nếu bạn cần tiền gấp, bạn có thể bán cổ phiếu một cách nhanh chóng, trong khi bán nhà có thể mất thời gian và chi phí cao.

Khi nào nên mua nhà bằng tiền mặt?

Dù vay thế chấp và đầu tư thường là lựa chọn tối ưu về mặt lợi nhuận, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ là bài toán tài chính. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi không có khoản vay hàng tháng hoặc tin rằng mua nhà bằng tiền mặt giúp bạn có lợi thế trong thị trường bất động sản cạnh tranh, đó là những lý do chính đáng để mua nhà bằng tiền mặt.

Ngoài ra, nếu bạn không thể vay thế chấp với lãi suất hợp lý, ví dụ do điểm tín dụng thấp, thì mua nhà bằng tiền mặt cũng là một phương án an toàn. Trong những trường hợp như vậy, lợi nhuận từ việc tránh lãi suất cao có thể lớn hơn so với lợi nhuận từ đầu tư vào thị trường.

Mỗi người có tình hình tài chính và mục tiêu khác nhau, nên không có một câu trả lời chung cho tất cả. Điều quan trọng là bạn cần cân nhắc kỹ tình hình của mình trước khi quyết định. Tuy nhiên, một điều bạn nên tránh là rút tiền từ các quỹ hưu trí để mua nhà, vì điều này có thể dẫn đến các khoản phạt và giảm đáng kể số tiền dành cho hưu trí của bạn.

Nếu bạn có nhiều tiền mặt dư thừa và không muốn vay nợ, hoặc nếu bạn gặp khó khăn trong việc đủ điều kiện vay, thì mua nhà bằng tiền mặt có thể là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, giữ tiền đầu tư và tận dụng các lợi ích của khoản vay thế chấp sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]