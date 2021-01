Những kiểu tóc ngang vai đẹp tự nhiên được yêu thích nhất năm 2021

Thứ Ba, ngày 01/10/2019 10:12 AM (GMT+7)

Những kiểu tóc ngang vai đẹp tự nhiên giúp bạn trở nên nữ tính dịu dàng thu hút mọi ánh nhìn. Hãy điểm danh những mẫu tóc ngang vai đẹp được yêu thích nhất năm 2021 giúp bạn thay đổi diện mạo một cách ngoạn mục.

1. Tóc ngang vai cho mặt tròn

Có rất nhiều kiểu tóc ngang vai cho mặt tròn được nhiều bạn gái ưa chuộng bởi sự trẻ trung linh hoạt. Một số kiểu tóc ngang vai cho mặt tròn bạn có thể lựa chọn như tóc ngắn, xoăn, uốn … với nhiều biến tấu đa dạng phù hợp với sở thích từng người.

Dưới đây là những kiểu tóc ngang vai cho mặt tròn được nhiều bạn gái cũng như sao Việt yêu thích. Hãy thử khám phá và làm mới bản thân bằng những kiểu tóc cực đẹp và thời trang này nhé!

Tóc ngang vai cho mặt tròn giúp che đi khuyết điểm hoàn hảo

2. Tóc ngang vai uốn cụp đuôi

Tóc ngang vai uốn cụp đuôi đang trở thành trào lưu dẫn đầu xu hướng thời trang tóc 2021. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều khuôn mặt được nhiều bạn nữ ca ngợi hết lời vì nét trẻ trung sành điệu. Kiểu tóc này được biến hóa rất đa dạng như cụp đuôi, cụp chữ C, cụp đuôi mái thưa, không mái hay cụp phồng đuôi... Sở hữu kiểu tóc này bạn có thể dễ dàng phối đồ sành điệu hợp thời trang. Bên cạnh đó chỉ cần trang điểm sương sương là có thể tự tin xuất hiện dạo phố, đi học hay đi làm.

Để nổi bật hơn hãy tô điểm mái tóc ngang vai uốn cụp đuôi bằng những màu nhuộm sáng nhé!

3. Tóc ngang vai uốn cụp

Năm 2021, những kiểu tóc uốn cụp luôn được các bạn trẻ cập nhật thường xuyên, tạo ra những phong cách tóc nữ độc quyền vô cùng trẻ trung. Vậy bạn đã biết lựa chọn tốt ngang vai nào hợp với bản thân mình trong năm 2021 chưa? Hãy thử ngay những tóc uốn cụp tươi mới này, gương mặt của bạn sẽ trở nên trẻ trung và cải thiện một cách hiệu quả đó.

Bích Phương lạ lẫm với kiểu tóc ngang vai uốn cụp

4. Tóc ngang vai thẳng

Tóc ngang vai duỗi thẳng tuy là kiểu tóc truyền thống nhưng được nhiều bạn gái ưa thích lựa chọn để tôn lên nét nữ tính dịu dàng. Đây là kiểu tóc duyên dáng dễ chăm sóc khiến bạn có diện mạo bên ngoài xinh đẹp đốn tim bao ánh nhìn. Kiểu tóc này rất phù hợp với các trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba… Vì vậy kiểu tóc này được nhiều sao Việt rất ưa chuộng và trưng diện thường xuyên.

5. Tóc ngang vai mái thưa

Tóc ngang vai mái thưa là một lựa chọn thông minh cho các nàng bởi giúp che đi vầng trán dô. Cũng tùy theo sở thích của mỗi người để độ dài ngắn phù hợp. Kiểu tóc này bạn có thể tha hồ biến tấu sáng tạo phù hợp với thời tiết cũng như cách phối đồ trang điểm của bản thân. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều khuôn mặt sinh ra dành trọn cho mọi lứa tuổi. Hãy thử sức với các kiểu uốn, xoăn, duỗi để có nhiều trải nghiệm hơn nhé!

Tóc ngang vai mái thưa giúp bạn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung tươi tắn

6. Tóc ngang vai uốn phồng

Tóc ngang vai uốn phồng là kiểu tóc được nhiều bạn nữ ưa chuộng bởi những ưu điểm nổi bật. Sở hữu kiểu tóc này giúp gương mặt của bạn gái trở nên thanh thoát và che đi những khuyết điểm góc cạnh của cô nàng mặt tròn hay mặt vuông. Hơn nữa, kiểu tóc này cực phù hợp khi bạn đi tiệc, ra phố hay đi làm. Chỉ cần nhuộm tone màu sáng bạn sẽ trở nên trẻ trung tươi mới.

Kiểu tóc ngang vai uốn phồng giúp khuôn mặt thon gọn tự nhiên

7. Tóc ngang vai xoăn sóng nước

Tóc xoăn sóng nước có đặc điểm là những lọn xoăn nhẹ nhàng được uốn lọn kiểu sóng nước tạo cảm giác bồng bềnh. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều gương mặt đặc biệt là những bạn gái tóc thưa. Đây là kiểu tóc xoăn được rất nhiều các idol Hàn Quốc lựa chọn và lăng xê. Tóc xoăn sóng nước có tính ứng dụng rất cao trưng diện vừa đi học đi chơi hay đi làm đều được. Để tránh già dặn bạn hãy chọn những tông màu nhuộm hợp xu hướng hiện nay.

Xinh hút hồn với tóc ngang vai xoăn sóng nước

8. Tóc ngang vai xoăn nhẹ

Tóc uốn cụp nhẹ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những cô gái yêu thích sự đơn giản và không quá phức tạp. Những lọn tóc to tạo đường cong nhẹ nhàng, đem lại cái nhìn thanh thoát cho nhan sắc của chủ nhân. Trở nên diệu dàng, nữ tính và trông có mắt thẩm mỹ cùng với tóc uốn cụp nhẹ này nếu đây là chủ đề mà bạn đang mất thời gian tìm kiếm.

9. Tóc ngang vai ép phồng

Tóc ngang vai ép phồng có độ dài ngắn vừa phải được ép phồng cụp ôm trọn gương mặt một cách tự nhiên. Kiểu tóc này được nhiều bạn gái ưu ái lựa chọn để thay đổi. Để nổi bật hơn bạn có thể lựa chọn màu nhuộm bình thường phá cách thêm chút highlight, ombre kết hợp dập xù bên trong chân tóc tạo nên vẻ cá tính trẻ trung và sành điệu. Bên cạnh đó, sở hữu kiểu tóc này phù hợp với mọi môi trường hoàn cảnh cũng như lứa tuổi.

Selena Gomez gây sốt một thời với kiểu tóc ngang vai ép phồng

10. Tóc ngang vai uốn đuôi

Tóc ngang vai uốn đuôi ngày càng có nhiều sức hút với các chị em. Sở hữu kiểu tóc này có ưu điểm làm khuôn mặt bạn trở nên đầy đặn thon thả và dễ thương. Bạn có thể biến tấu phá cách kiểu tóc uốn đuôi với nhiều cách khác nhau như uốn cụp ngang cằm, dập xù, highlight để sành điệu, trẻ trung và cá tính.

11. Tóc ngang vai tỉa tầng

Tóc ngang vai tỉa tầng có nét rất đặc trưng nhờ các lớp tóc với các lọn tỉa so le nhau theo một cách có chủ đích. Kiểu tóc này giúp xua tan nỗi lo của các cô nàng tóc mỏng vì nó giúp mái tóc của các nàng dày và bồng bềnh hơn. Sở hữu kiểu tóc layer còn giúp bạn loại bỏ đi những tóc xơ, chẻ ngọn và trở nên quyến rũ thanh lịch hơn đấy.

Song Hye Kyo diện tóc ngang vai tỉa tầng khi đóng Hậu duệ mặt trời

12. Tóc ngang vai mái dài

Tóc ngang vai mái dài làm mẫu tóc liên tục được nhiều sao Việt lăng xê trong thời gian vừa qua. Sở hữu kiểu tóc này bạn thoải mái thể hiện được sự phóng khoáng, mạnh mẽ của phái đẹp thế kỷ mới mà vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng vốn có. Với kiểu tóc ngang vai mái dài cổ điển, bạn còn có thể dễ dàng tạo được nhiều kiểu tóc khác nhau như cụp nhẹ, uốn xoăn,… mà không tốn thời gian duỗi cũng như cắt tỉa. Kiểu tóc ngang vai mái dài sẽ giúp người sở hữu trẻ trung hơn phù hợp với rất nhiều dạng khuôn mặt. Với các cô mặt tròn thì nên để một bên mái dài hơn đổ xõa xuống để phần mặt thêm thon gọn.

Ngọc Trinh gây đốn tim bao ánh nhìn với kiểu tóc ngang vai mái dài

13. Tóc ngang vai duỗi cúp

Tóc duỗi cúp không phải là một mẫu tóc mới nhưng cũng được nhiều chị em quan tâm. Kiểu tóc này vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt của mình trong nhiều năm bởi đem tới cho các cô nàng sự trẻ trung, nữ tính. Những lọn tóc được duỗi cúp tự nhiên chạm khẽ bờ vai kết hợp với tóc mái mưa sẽ giúp cho các cô nàng có hình ảnh tươi mới và hấp dẫn trước cánh đàn ông hơn đấy.

Nếu bạn sở hữu một gương mặt góc cạnh hay mặt vuông vắn hoặc mặt tròn thì kiểu tóc ngang vai duỗi cúp này sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời giúp gương mặt của bạn trở nên cân đối và thu hút hơn.

Quỳnh Anh Shyn phá cách lạ lẫm với kiểu tóc ngang vai duỗi cúp

14. Tóc ngang vai uốn xoăn gợn sóng

Bạn là người yêu thích sự nữ tính dịu dàng pha chút cá tính mạnh mẽ thì kiểu tóc ngang vai uốn xoăn gợn sóng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Sở hữu kiểu tóc này vừa hợp xu hướng mà còn mang lại vẻ đẹp thanh tao nhẹ nhàng mà không kém đi phần sang chảnh.

Kiểu tóc này có sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại mang đến bạn vẻ ngoài vừa mới lạ mà rất thân quen. Nếu kết hợp thêm chút tông màu nhuộm phù hợp, màu nâu đất, màu hạt dẻ… thì sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài hoàn hảo.

15. Tóc ngang vai xoăn sóng

Tóc ngang vai xoăn sóng có đặc điểm được uốn xoăn gợn nhẹ nhàng như những con sóng tạo cảm giác đẹp tự nhiên bồng bềnh. Kiểu tóc này tương đối phù hợp với những cô nàng mặt tròn hay mặt trái xoan. Các ngôi sao Hàn Quốc thi nhau lăng xê kiểu tóc này trong thời gian dài vì vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính để thực sự tỏa sáng trên màn ảnh cũng ngoài đời thường. Sở hữu kiểu tóc ngang vai xoăn sóng bạn cần chăm sóc tóc thường xuyên cũng như dưỡng để tóc thêm bóng khỏe và mượt mà.

16. Tóc ngang vai Layer

Tóc ngang vai Layer giúp che đi nhiều khuyết điểm cũng như làm nổi bật những nét điểm vốn có trên khuôn mặt của bạn gái. Bên cạnh đó, những cô gái có khuôn mặt tròn, ngắn, vuông, to thì không nên để kiểu tóc này bởi tóc tỉa layer sẽ làm cho khuôn mặt của các bạn như bị bè ra và thu hẹp lại. Kiểu tóc ngang vai Layer được cắt tỉa gọn gàng có chủ đích tạo điểm nhấn tinh tế tạo cho bạn gái một vẻ ngoài thật cuốn hút, lạ lẫm. Đặc biệt với những cô nàng có cá tính thì đây chính là mẫu tóc ngắn phá cách, cực chất. Một trong những xu hướng thời trang tóc 2021 đáng để áp dụng và không nên bỏ qua trong mùa thời trang này.

17. Tóc ngang vai Hàn Quốc

Tóc ngang vai Hàn Quốc đang tạo sốt trong cộng đồng giới trẻ bởi sự trẻ trung, năng động cũng như hiện đại mà vẫn toát lên vẻ nữ tính của bản thân.

Hình ảnh kiểu tóc ngang vai Hàn Quốc phù hợp cho những bạn có khuôn mặt tròn, mặt trái xoan. Bạn có thể biến tấu kiểu tóc này với nhiều kiểu như uốn, xoăn, ép, duỗi …. để trở nên mới lạ hơn. Kết hợp thêm màu nhuộm hot thời trang để nổi bật cùng phong cách hiện đại.

18. Tóc ngang vai cho mặt dài

Kiểu tóc ngang vai cho khuôn mặt dài mang đến cho bạn vẻ đẹp nhẹ nhàng không kém phần sành điệu. Kiểu tóc này không chỉ phù hợp với nhiều phong cách khác nhau mà kiểu tóc này phù hợp với những bạn gái mặt tròn đầy đặn cũng như vuông góc cạnh. Với độ dài vừa phải giúp cho gương mặt bạn trông cân xứng, thon gọn hài hòa.

Tuy là kiểu tóc truyền thống nhưng bạn vẫn tạo nên nét phá cách riêng cho mình bằng những phương pháp nhuộm hiện đại như nhuộm nâu trầm ombre hay highlight. Để tăng thêm vẻ đẹp trẻ trung mà vẫn toát lên vẻ đẹp thời thượng, bạn có thể lựa chọn các kiểu uốn cụp, xoăn sóng lơi, xoăn sóng nước hay ép cụp...

Hoa hậu Đăng Thu Thảo trẻ trung hơn với kiểu tóc cho mặt dài

19. Tóc ngang vai ép cụp

Tóc ngắn ép cụp đẹp nhất 2021 bạn gái nên thử đang là mẫu tóc làm mưa làm gió khiến nhiều bạn gái mê mệt. Kiểu tóc này có đặc điểm được ép cụp ôm sát vào gương mặt tôn lên sự trẻ trung cá tính. Để thêm nổi bật bạn nên lựa chọn các màu nhuộm sáng như nâu đỏ, xám khói…. để cuốn hút và sành điệu hơn nhé!

20. Tóc ngang vai mái thưa mặt dài

Tóc ngang vai mái thưa cho mặt dài được mệnh danh là kiểu tóc quốc dân dành cho gương mặt dài vừa che đi các khuyết điểm mà còn mang đến khí chất trẻ trung nhẹ nhàng nữ tính. Sở hữu kiểu tóc này bạn có thể biến tấu nhiều kiểu như uốn, xoăn, cụp, phồng… sao cho gương mặt thon gọn thanh tú hơn.

.21. Tóc ngang vai cho mặt vuông

Đây là một trong những kiểu tóc được nhiều bạn gái tìm kiếm với những cô nàng mặt vuông, việc tìm kiếm kiểu tóc phù hợp để che đi yếu điểm giúp khuôn mặt bớt góc cạnh hơn thực sự khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn. Một số kiểu tóc như tóc bob, tóc xoăn xù, tóc xoăn nhẹ, tóc lob uốn cụp hay các kiểu tóc ngắn đẹp khác rất hợp với mặt vuông giúp các nàng che đi phần nào khuyết điểm trên gương mặt, tạo cho bạn sự thanh thoát, nhẹ nhàng, tự tin lên gấp bội.

22. Tóc ngang vai uốn lọn

Kiểu tóc ngang vai uốn lọn có ưu điểm là khiến mái tóc của bạn trở nên bồng bềnh, nổi bật và cuốn hút hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do nó cực phù hợp với những bạn có mái tóc mỏng hay gương mặt to bởi những lọn xoăn sóng nước có thể di chuyển sự chú ý của người đối diện cực hiệu quả. Kiểu tóc tóc uốn đuôi lọn to là nó có thể thích ứng với tất cả các dạng khuôn mặt. Bạn có khuôn mặt tròn, khuôn mặt dài, khuôn mặt góc cạnh… đều rất hợp nhé!

23. Tóc ngang vai uốn chữ C

Tóc ngang vai uốn chữ C đã rất quen thuộc với các chị em từ nhiều năm nay mà không hề lỗi mốt. Kiểu tóc này được biến tấu theo nhiều phong cách khác nhau để phù hợp với các gương mặt. Sở hữu kiểu tóc này bạn không cần phải chăm sóc để giữ nếp tóc cũng như giúp bạn tôn lên các đường nét của khuôn mặt trở nên duyên dáng hơn.

Angela Phương Trinh thu hút điệu đà với kiểu tóc uốn chữ C

24. Tóc ngang vai sóng lơi

Tóc ngang vai xoăn sóng lơi có đặc điểm độ xoăn vừa phải đủ bồng bềnh mà không làm mất đi vẻ tự nhiên của mái tóc. Tóc ngang vai xoăn sóng lơi phù hợp với bạn gái có gương mặt trái xoan hoặc thon dài. Chính bởi yếu tố này mà kiểu đầu sóng lơi sẽ không làm cho khuôn mặt bạn trở nên cứng và già, mà mang lại nét mềm mại nữ tính rất thơ. Kiểu tóc này bạn nên chăm sóc và dưỡng tóc thật cẩn thận để tóc cúp tự nhiên. Tóc khô và xơ sẽ khiến phần đuôi tóc đơ và khó tạo nếp.

25. Tóc ngang vai mái ngố

Kiểu tóc này là sự lựa chọn hàng đầu của lứa tuổi học sinh với sinh viên. Kiểu tóc này giúp bạn hack tuổi một cách hiệu quả cũng như tôn lên vẻ trẻ trung năng động hợp với độ tuổi. Với những bạn mặt dài trán dô thì kiểu tóc này là sự lựa chọn hoàn hảo. Tóc ngang vai mái ngố rất dễ chăm sóc giúp bạn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và đốn tim chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình kiểu tóc cho áo dài hoặc các bạn trong độ tuổi đến trường thì đừng bỏ lỡ kiểu tóc ngang vai mái ngố này nhé.

