Mặt nạ từ cơm nuôi dưỡng tóc mềm mượt, dài hơn

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp điều trị mọc tóc siêu mạnh mẽ và hiệu quả, thì đây là phương pháp hoàn hảo để bạn lựa chọn vì nó chỉ có hai thành phần đơn giản mà bạn có thể được làm tại nhà!

Ngày nay, rất nhiều người đang tìm kiếm các biện pháp khắc phục sự phát triển của tóc vì rụng tóc, tóc hư tổn và tóc mỏng đã trở thành tình trạng rất phổ biến mà nhiều người gặp phải. Có thể do nhiều lý do bao gồm sử dụng các công cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt, lạm dụng quá nhiều. các sản phẩm tạo kiểu tóc, chế độ ăn uống không phù hợp, mức độ căng thẳng gia tăng, không chăm sóc tóc đúng cách, thay đổi nội tiết tố, mang thai và sinh con và nhiều lý do khác.

Dưới đây là những lợi ích của các thành phần được sử dụng trong mặt nạ mọc tóc hai thành phần này:

Hai thành phần được sử dụng trong mặt nạ mọc tóc này là dầu thầu dầu và cơm:

Dầu thầu dầu:

Dầu thầu dầu có thể giúp các sợi tóc chắc khỏe và thúc đẩy quá trình nuôi dưỡng tóc và da đầu. Do đó, với một da đầu khỏe mạnh, nó sẽ tạo môi trường tốt hơn cho các nang tóc mọc ra. Nó có thể làm tăng lưu thông ở da đầu và thúc đẩy sự hấp thụ tốt hơn các sản phẩm chăm sóc tóc khác. Nó chứa axit ricinoleic có thể giúp khóa độ ẩm trên tóc và có thể thúc đẩy tóc khỏe hơn và da đầu sạch hơn, từ đó thúc đẩy tóc mọc tốt hơn ngay từ các nang tóc.

Cơm:

Gạo rất giàu axit amin, vitamin B, vitamin E, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nó có thể giúp gỡ rối tóc bằng cách làm cho tóc mượt mà hơn. Gạo có thể giúp tóc chắc khỏe và thúc đẩy tóc mọc dài hơn. Nó có thể giúp lấy lại độ bóng cho tóc và giúp tóc bạn bóng mượt tự nhiên. Gạo có chứa một thành phần gọi là inositol, có thể thâm nhập vào tóc bị hư tổn và thúc đẩy quá trình sửa chữa tóc từ bên trong nang tóc. Nó cũng có thể giúp bảo vệ tóc khỏi hư tổn tóc trong tương lai. Gạo cũng chứa axit ferulic, có thể giúp ngăn chặn tác hại của tia cực tím (UV), có thể trung hòa tác hại của quá trình oxy hóa và tăng hiệu quả của các vitamin E và vitamin E chống oxy hóa.

Hỗn hợp tự chế mặt nạ tóc tại nhà.

Cách làm mặt nạ mọc tóc dầu thầu dầu hai thành phần này tại nhà?

Thành phần:

Cơm

Dầu thầu dầu

Nước sạch

Phương pháp:

Cho vào máy xay sinh tố, cho gạo đã nấu chín, dầu thầu dầu và nước vào để tạo thành một hỗn hợp. Sau đó, trộn hỗn hợp này thành một hỗn hợp nhuyễn và đảm bảo rằng không quá lợn cợn.

Mẹo: Thêm nước dần dần để nó dễ dàng trộn thành hỗn hợp sệt mịn, cho đến khi bạn có được độ đặc mong muốn.

Làm thế nào để sử dụng mặt nạ mọc tóc này?

Bạn có thể sử dụng mặt nạ này chỉ trong bốn bước đơn giản:

Bước 1: Làm ẩm tóc để dễ dàng thoa mặt nạ dưỡng tóc và xoa đều trên tóc.

Bước 2: Tạo các phân vùng trên tóc và thoa đều mặt nạ này lên khắp tóc và da đầu của bạn.

Bước 3: Để nó trên tóc trong nửa giờ.

Bước 4: Xả sạch dưới vòi nước chảy, sau đó gội như bình thường.

