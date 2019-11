5 kiểu tóc nàng mặt vuông nam tính nên tham khảo

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 09:10 AM (GMT+7)

Kiểu tóc bob với phần đuôi được uốn cụp sẽ giúp bạn cải thiện phần nào nỗi lo mặt nam tính.

Tóc đẹp Sự kiện:

Gương mặt vuông vức, góc cạnh không được coi là ưu điểm ở nữ giới

Với nam giới, sở hữu một gương mặt “vuông chữ điền” có thể là lợi thế. Song với nữ giới, mặt vuông được đánh giá là thô kệch, thiếu sự nữ tính, cần cải thiện bằng trang điểm hoặc chọn kiểu tóc phù hợp.

Nếu cũng không may sở hữu một gương mặt kém thanh thoát, mềm mại như trên, bạn nên tham khảo những kiểu tóc sau đây:

1. Tóc dài tỉa nhiều lớp

Thay vì mái tóc thẳng đơ, nữ giới có mặt vuông chữ điền nên để tóc dài, tỉa làm nhiều lớp để tạo sự mềm mại nhất định cho khuôn mặt. Các lớp tỉa nên phân bổ đều đặn sao cho phần tóc gần với mặt trông bồng bềnh, ôm nhẹ và che một phần xương quai hàm. Chỉ cần làm được điều này, khuôn mặt trông đã nhỏ đi khoảng 1/3, thon gọn và ưa nhìn hơn so với nguyên bản.

2. Tóc bob uốn cụp

Phái đẹp có gương mặt to, thô thường ngại để tóc ngắn. Tuy nhiên, kiểu tóc bob với phần đuôi được uốn cụp sẽ giúp bạn cải thiện phần nào nỗi lo mặt nam tính. Trong trường hợp tóc bạn hơi mỏng, không tự tin để đầu bob, nên dập xù phần chân tóc và nhuộm màu sáng để giúp tóc trông dày đặn hơn đồng thời tạo sự cân bằng giữa phần đỉnh đầu và đuôi tóc.

3. Tóc dài xoăn lọn to

Tóc xoăn dài không thực sự là kiểu tóc giúp bạn thon thả hóa gương mặt vuông vức. Tuy nhiên, cảm giác mềm mại, nữ tính tuyệt đối mà nó mang lại sẽ giúp giảm bớt vẻ nam tính mà bạn phải gồng gánh suốt bao năm qua. Muốn tóc xoăn dài đạt hiệu quả thị giác tốt hơn nữa, bạn có thể để tóc mái xéo hơi dài. Phần mái này chính là điểm nhấn giúp mặt trông gọn gàng, nhỏ nhắn hơn.

4. Tóc xoăn ngắn xù mì

Những ai không ưa tóc xoăn xù mì sẽ phải cân nhắc lại nếu không may sở hữu gương mặt to bè, xương hàm rộng như nam giới. Tóc xoăn xù mì, đặc biệt là kiểu xoăn ngắn với những lọn tóc buông lơi tự nhiên sẽ ôm vừa đủ lấy phần xương hàm vốn là yếu điểm, giúp cho gương mặt trở nên tròn trịa, nhẹ nhàng hơn so với kiểu tóc thẳng cùng độ dài. Mặt khác, xoăn xù mì cũng không tốn quá nhiều công chăm sóc, có thể để quanh năm vẫn hợp.

5. Tóc ngang vai tỉa so le

So với kiểu tóc dài tỉa nhiều lớp đã đề cập ở phần đầu, tóc ngang vai tỉa so le không hề kém cạnh trong khoản thu nhỏ kích thước khuôn mặt. Thêm một ưu điểm khác của kiểu tóc này đó là chúng khiến phái đẹp trở nên trẻ trung, hợp thời hơn, đẹp cả khi để xõa hoặc buộc cao. Với kiểu đầu ngang vai so le, tóc được chia làm nhiều tầng, tầng ngắn nhất chỉ vừa qua cằm một chút, các tầng còn lại so le đều đặn với tầng trên cùng, tạo thành một tổng thể vô cùng hài hòa, ưa nhìn. Đây cũng là kiểu tóc giữ nguyên độ hot suốt bao thập kỷ.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/5-kieu-toc-nang-mat-vuong-nam-tinh-nen-tham-khao-1031082.htmlNguồn: http://danviet.vn/dep/5-kieu-toc-nang-mat-vuong-nam-tinh-nen-tham-khao-1031082.html