4 chất vàng bổ sung mùa thu đông cho mái tóc bóng mượt

Thứ Ba, ngày 25/10/2022 15:32 PM (GMT+7) Chia sẻ

Không dủ dưỡng chất thiết yếu mái tóc sẽ xoăn, thô và cứng.

1. Biotin

Các chuyên gia sức khỏe và sắc đẹp đồng ý rằng một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất cho sự phát triển của tóc là Vitamin B7, hay còn gọi là biotin. Một trong những lý do lớn nhất mà loại vitamin này có thể thúc đẩy sự phát triển tóc khỏe mạnh là thực tế là nó cải thiện lưu thông trong da đầu của bạn, hỗ trợ dinh dưỡng cho khu vực này. Loại vitamin tan trong nước này giúp củng cố cấu trúc protein của tóc bằng cách giúp cơ thể xử lý axit amin hiệu quả hơn và thậm chí có thể hỗ trợ sản xuất keratin, một loại protein quan trọng cho sự chắc khỏe của tóc.

Tuy nhiên, loại vitamin này không chỉ giúp ngăn ngừa và đảo ngược tình trạng rụng tóc; nó cũng có thể giúp phục hồi tóc hư tổn và làm cho tóc của bạn chắc khỏe hơn bao giờ hết. Biotin cũng cải thiện độ đàn hồi của vỏ tóc, giúp giảm gãy rụng và ngăn ngừa chẻ ngọn.

2. Sắt

Sắt là một chất dinh dưỡng cần thiết khác cho sự phát triển của tóc. Trên thực tế, mức độ sắt thấp có thể là lý do khiến bạn bị rụng tóc ngay từ đầu. Chất này cần thiết để truyền oxy qua dòng máu đến da đầu, lưu ý rằng "mọi tế bào đều cần oxy và một số quá trình, như sự phát triển của tóc, có thể bị ảnh hưởng do thiếu oxy.

Nếu cơ thể bạn thiếu khoáng chất này một cách tự nhiên hoặc bạn không tiêu thụ đủ qua chế độ ăn uống của mình, thì việc uống thực phẩm bổ sung là một lựa chọn tuyệt vời. Việc bổ sung sắt vào hỗn hợp cùng với các vitamin tăng trưởng như biotin sẽ cho phép tạo ra một phổ rộng hơn về sức khỏe, không chỉ cần thiết cho mái tóc khỏe mạnh mà còn cho sức khỏe tổng thể của bạn.

3. Vitamin E

Vitamin E là một chất dinh dưỡng thiết yếu khác có thể giúp ích cho sự phát triển của tóc và sức khỏe tổng thể của bạn. Vitamin E được biết đến như là loại vitamin dành cho tóc, da và móng.

Tất nhiên, cũng giống như các chất bổ sung khác trong danh sách này, bạn có thể nhận được một lượng Vitamin E hàng ngày từ chế độ ăn uống của mình. Chất dinh dưỡng này thường được tìm thấy trong các loại rau xanh như rau bina — vì vậy nếu bạn thích món salad, bạn có thể đã tiêu thụ một lượng lớn! Tuy nhiên, dùng thực phẩm bổ sung luôn là một ý kiến ​​hay. Vitamin E là một trong những loại vitamin quan trọng nhất đối với sự phát triển của tóc đối với những người bị chứng rụng tóc và nói rằng nó có thể giúp thúc đẩy da đầu khỏe mạnh hơn cả khi uống và bôi tại chỗ.

4. Vitamin C

Bạn có thể đã biết rằng collagen là một loại protein quan trọng khác giúp khuyến khích tóc và da khỏe mạnh. Một trong những loại vitamin tốt nhất nên dùng để tăng sản xuất collagen là Vitamin C, may mắn thay, nó cũng có thể giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt tốt hơn. Điều đó có nghĩa là bổ sung Vitamin C bên cạnh viên sắt là một ý tưởng tuyệt vời nếu bạn đang phải vật lộn với chứng rụng tóc.

Vitamin C cũng giúp giữ cho các nang tóc khỏe mạnh, vì vậy chúng có thể tạo ra tóc phát triển mạnh mẽ và mềm mượt. Tóc của bạn không chỉ mọc dày hơn mà còn chắc khỏe và đẹp hơn bao giờ hết!

Việc thúc đẩy tóc dày và khỏe mạnh hơn thông qua chế độ ăn uống của bạn là cung cấp cho cơ thể bạn các loại vitamin và chất dinh dưỡng thích hợp. Cách tốt nhất để tìm ra chất bổ sung nào phù hợp nhất với bạn là nói chuyện với bác sĩ của bạn, thông qua phân tích công thức máu.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/4-chat-vang-bo-sung-mua-thu-dong-cho-mai-toc-bong-muot-c47a15545.html