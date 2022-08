Axit Ferulic: Siêu dưỡng chất vàng trị mụn

Axit Ferulic là chất chống oxy hóa, giúp làm giảm sự hình thành nếp nhăn, đốm nâu và các dấu hiệu lão hóa sớm khác.

Ai cũng có thể hưởng lợi từ việc sử dụng chất chống oxy hóa để bảo vệ bản thân khỏi tác hại của các gốc tự do, nhưng chúng có thể gây kích ứng có thể xảy ra, vì vậy không phải tất cả các chất chống oxy hóa đều phù hợp với từng loại da.

Bạn nên sử dụng axit này bao lâu một lần?

Axit này an toàn để sử dụng hàng ngày. Hãy thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng vào buổi sáng vào buổi sáng để làm sạch và khô da.

Nó có thể dùng khi bạn dùng các chất chống oxy hóa khác, đặc biệt là vitamin C, E và resveratrol.

Bạn không sử dụng axit này với các axit tẩy tế bào chết như axit glycolic, lactic và salicylic vì chúng có thể làm thay đổi độ pH, sau đó làm thay đổi hiệu quả của chất chống oxy hóa.

Axit Ferulic là gì?

Axit ferulic, hay còn gọi là axit hydroxycinnamic, là một chất chống oxy hóa mạnh, vô hiệu hóa tác hại của các gốc tự do do ô nhiễm, ánh sáng cực tím hoặc bức xạ hồng ngoại, tất cả đều đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Nó được tìm thấy trong thành tế bào của thực vật như yến mạch, gạo lứt, đậu phộng và cam, nhưng thường liên quan đến táo. Đương nhiên, axit ferulic có nguồn gốc thực vật, nhưng nó có thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm để kiểm soát chất lượng, tính nhất quán và an toàn cho người tiêu dùng. Nó chủ yếu ở dạng lỏng và có thể được tìm thấy trong huyết thanh.

Axit ferulic, một chất chống oxy hóa, không sửa chữa những tổn thương đã gây ra, nhưng nó hoạt động như một lá chắn để bảo vệ chống lại sự hình thành các gốc tự do. Khi một thứ gì đó làm tổn thương da của bạn, nó sẽ tạo ra một phân tử nhất định mà ở trạng thái hoạt động sẽ tiếp tục gây tổn thương và chấn thương cho vùng da xung quanh đó. Chất này sẽ xâm nhập và vô hiệu hóa các phân tử đó hình thành vì nếu để yên sẽ tiếp tục gây hại cho mô.

Để có hiệu quả tối ưu, axit ferulic nên được đóng gói trong chai tối tránh ánh sáng và nên được bảo quản ở khu vực thoáng mát (tức là không phải phòng tắm có hơi nước). Trong trường hợp huyết thanh axit ferulic có xu hướng chuyển từ màu vàng cam ban đầu sang màu nâu đục theo thời gian, điều này báo hiệu rằng huyết thanh đã bị oxy hóa và do đó, không hiệu quả.

Axit ferulic hoạt động để ngăn chặn tất cả các thiệt hại đến từ quá trình lão hóa bên ngoài. Dưới đây là những tác dụng của loại axit này:

Giảm sự hình thành nếp nhăn: Axit ferulic bảo vệ da khỏi ô nhiễm và bức xạ, có thể dẫn đến nếp nhăn.

Giảm nguy cơ chảy xệ da: Các gốc tự do cũng có thể gây mất độ săn chắc của da, và axit ferulic hoạt động như một lá chắn bảo vệ da khỏi tác hại đó.

Giảm viêm: Các tổn thương do oxy hóa có thể gây ra tình trạng viêm da, làm tắc lỗ chân lông và có thể dẫn đến nổi mụn. Chất chống oxy hóa như axit ferulic có đặc tính chống viêm.

Giảm sự hình thành các đốm nâu: Ô nhiễm và bức xạ gây ra sự gia tăng sự thay đổi sắc tố - như vết đen - và axit ferulic có tác dụng bảo vệ da khỏi tác động đó.

Giảm màu da không đều do mẩn đỏ: Ô nhiễm và bức xạ gây ra sự gia tăng hình thành mạch máu trên da (dẫn đến mẩn đỏ) và axit ferulic có tác dụng che chắn da.

Giảm thiểu các vết thâm do mụn: Nazarian cho biết nếu bạn đang sử dụng chất chống oxy hóa liên tục, các đặc tính chống viêm có thể giảm thiểu thiệt hại hoặc hậu quả từ mụn, chẳng hạn như các vết thâm nám kéo dài.

Giảm sắc tố liên quan đến nám da: Nám da là một tình trạng sắc tố mãn tính phức tạp trong đó các tế bào hắc tố của bạn phản ứng với ánh sáng mặt trời và bức xạ hồng ngoại (nhiệt). Levin cho biết điều duy nhất hiện tại chúng ta có để bảo vệ khỏi bức xạ hồng ngoại là chất chống oxy hóa (chẳng hạn như axit ferulic).

Tăng cường tác dụng của vitamin C và vitamin E : Khi được sử dụng kết hợp với các chất chống oxy hóa khác, axit ferulic có thể phát huy tác dụng của chúng và làm cho chúng ổn định hơn.

Tác dụng phụ của Axit Ferulic

Axit ferulic không có tác dụng phụ nào được biết đến. Tuy nhiên, đôi khi huyết thanh chống oxy hóa có thể kích hoạt quá mức đối với một số loại da nhất định. Bất kỳ chất chống oxy hóa nào cũng có thể gây kích ứng, vì vậy không phải tất cả các chất chống oxy hóa đều là hỗn hợp phù hợp cho từng loại da. Nhưng vì axit ferulic thường được kết hợp với các thành phần và chất chống oxy hóa khác nên rất khó xác định nguyên nhân gây ra phản ứng. Nói cách khác, nó có thể là do một sản phẩm cụ thể chứ không phải là axit ferulic cụ thể. Có thể do hợp chất bảo quản hoặc hương thơm, một chất gây kích ứng với một số người.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, bệnh trứng cá đỏ, bệnh chàm hoặc là người luôn có xu hướng bị kích ứng, Nazarian khuyên bạn nên thoa một chút sản phẩm lên mặt sau tai và xem phản ứng của da sau một ngày. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ kích ứng hoặc phản ứng nào khác, sản phẩm đó không dành cho bạn.

Làm thế nào để sử dụng nó

Để có kết quả tốt nhất, hãy thoa hai đến ba giọt huyết thanh hoặc kem chứa axit ferulic lên da sạch và khô vào mỗi buổi sáng và dùng ngón tay nhẹ nhàng tán đều sản phẩm lên mặt. Tiếp theo với kem dưỡng ẩm và kem chống nắng của bạn .

Trong khi axit ferulic có thể được sử dụng hai lần một ngày, bạn nên tuân thủ thói quen mỗi ngày một lần vào buổi sáng, do hầu hết các hư hỏng da thường xảy ra vào buổi sáng.

Nếu bạn sử dụng axit tẩy tế bào chết, hãy làm như vậy vào ban đêm chứ không phải cùng lúc với các sản phẩm có tác dụng trung hòa tác hại của các gốc tự do và rất mỏng manh. Khi bạn sử dụng một số loại axit như axit glycolic hoặc axit salicylic, có thể làm thay đổi độ pH của da. Vì vậy, bạn không muốn kết hợp nhiều lớp và nhiều lớp axit trên da vì chúng có thể làm thay đổi độ pH, sau đó làm thay đổi hiệu quả của chất chống oxy hóa.

Câu hỏi thường gặp

Axit ferulic được biết đến để làm gì?

Axit ferulic có nhiều lợi ích, nhưng chủ yếu được biết đến với công dụng bảo vệ chống lại tác hại của các gốc tự do.

Bạn nên sử dụng axit ferulic thế nào?

Thoa một vài giọt lên mặt hàng ngày và ấn vào da. Bạn nên thoa một vài giọt lên cổ và ngực để bảo vệ vùng da đó.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/axit-ferulic-sieu-duong-chat-vang-tri-mun-a564517.html