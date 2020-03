Xuất hiện ca nhiễm mới, TP.HCM lập thêm bệnh viện chuyên điều trị Covid-19

Thứ Ba, ngày 10/03/2020 14:14 PM (GMT+7)

Bên cạnh bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi, Bệnh viện huyện Cần Giờ sẽ trở thành bệnh viện chuyên khoa tiếp theo điều trị bệnh Covid-19.

Trưa 10/3, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19) thứ 32 tại Việt Nam, đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi (TP.HCM).

Trường hợp này là một cô gái 24 tuổi (quốc tịch Việt Nam, sống tại London, Anh). Bệnh nhân từng tiếp xúc, dự tiệc cùng ca bệnh Covid-19 thứ 17 (chị N.H.N., trú tại Hà Nội) khi còn ở London. Như vậy, tính cả ca bệnh này, TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm Covid-19 (3/4 ca đã hoàn toàn khỏi bệnh).

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, trưa cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM đã công bố triển khai thêm bệnh viện thứ hai chuyên trách thu dung điều trị bệnh Covid-19, là Bệnh viện huyện Cần Giờ.

Bệnh viện huyện Cần Giờ được chuyển đổi thành bệnh viện chuyên khoa thứ hai chuyên tiếp nhận, điều trị người mắc bệnh Covid-19

Cụ thể, Bệnh viện huyện Cần Giờ sẽ trở thành một bệnh viện chuyên khoa điều trị Covid-19 với quy mô 300 giường. Bệnh viện này sẽ được đầu tư bổ sung các trang thiết bị hồi sức hiện đại, lắp đặt các phòng cách ly áp lực âm, sắp xếp lại các khu vực điều trị đúng theo chuẩn của của một bệnh viện chuyên khoa về dịch bệnh.

Trung tâm điều phối nhân lực y tế (thuộc Sở Y tế) sẽ có kế hoạch luân phiên cán bộ, nhân viên y tế của các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đến công tác tại bệnh viện này. Ngoài các chuyên gia về bệnh nhiễm, còn có cả các chuyên gia về bệnh lý đường hô hấp và chuyên gia về hồi sức cấp cứu.

Ngoài ra, Sở Y tế cho biết, bên cạnh việc duy trì các khu cách ly tập trung tại mỗi quận/huyện, Sở Y tế và Bộ Tư lệnh thành phố đã đưa vào sử dụng 3 khu cách ly tập trung tại huyện Nhà Bè (108 giường), huyện Củ Chi (350 giường), huyện Cần giờ (200 giường). Bên cạnh đó, TP.HCM còn có 3 khu cách ly đã sẵn sàng đưa vào sử dụng ở quận 12 (1.000 giường), huyện Hóc môn (500 giường) và khuôn viên bệnh viện 175 (200 giường).

Các khu cách ly tập trung này sẽ do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố chịu trách nhiệm quản lý về chuyên môn, phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố chịu trách nhiệm về quản lý cơ sở hạ tầng, phối hợp với Công an thành phố về quản lý an ninh trật tự.

Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi với quy mô 350 giường mới đưa vào hoạt động từ ngày 9/3

Trước đó, Bệnh viện huyện Củ Chi với quy mô 300 giường là bệnh viện chuyên trách thu dung điều trị bệnh Covid-19. Trong thời gian qua, bệnh viện này đã thực hiện hai nhiệm vụ: Cách ly vòng 1 (cách ly điều trị ca bệnh), và cách ly vòng 2 (cách ly theo dõi ca tiếp xúc gần ca bệnh).

Trong thời gian tới, khi các khu cách ly tập trung nói trên chính thức đi vào hoạt động thì Bệnh viện huyện Củ Chi sẽ tập trung cho nhiệm vụ đầu tiên, tức chuyên thu dung, cách ly, điều trị theo hướng chuyên nghiệp đối với những trường hợp nghi ngờ và xác định nhiễm bệnh. Bệnh viện này được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trực tiếp chỉ đạo về chuyên khoa.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/xuat-hien-ca-nhiem-moi-tphcm-lap-them-benh-vien-chuyen-dieu-t...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/xuat-hien-ca-nhiem-moi-tphcm-lap-them-benh-vien-chuyen-dieu-tri-covid-19-1066678.html