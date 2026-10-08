Xử phạt người đàn ông gọi hơn 300 lần đến 113 để quấy rối

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T.T. (SN 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim) về hành vi gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối.

Nguyễn T. T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, qua khai thác nhật ký cuộc gọi từ tháng 6 đến ngày 30/9, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh phát hiện số điện thoại 03959469xx thực hiện hơn 300 cuộc gọi đến Trung tâm Cảnh sát 113 nhưng không cung cấp thông tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo về an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, từ ngày 21 đến 28/9, số điện thoại này thực hiện 61 cuộc gọi, trung bình hơn 7 cuộc/ngày.

Qua xác minh, cơ quan công an phối hợp Công an xã Vĩnh Kim mời Nguyễn T.T. làm việc. Người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ra quyết định xử phạt Nguyễn T.T. 3,5 triệu đồng về hành vi "gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối", theo điểm d, khoản 3, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.