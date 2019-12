Xử phạt 700 nghìn đồng tài xế dùng khuỷu tay điều khiển ô tô

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 15:31 PM (GMT+7)

Tài xế xe buýt của hãng Khanh Quỳnh đã bị cơ quan công an Nghệ An xử phạt hành chính 700 ngàn đồng. Đồng thời, đề nghị Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tước giấy phép kinh doanh vận tải của hãng xe buýt này.

Ngày 23/12, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệu tập tài xế anh Cao Như Ý (nhân viên lái xe buýt Khanh Quỳnh, trú ở huyện Con Cuông, Nghệ An) lên làm việc để làm rõ hành vi vừa lái xe vừa lướt điện thoại.

“Tài xế này sẽ bị phạt hành chính 700 ngàn đồng. Đơn vị cũng sẽ đề nghị sở Giao thông Vận tải Nghệ An tước giấy phép kinh doanh vận tải của hãng Khanh Quỳnh thời gian 1 tháng”, ông Hồng thông tin.

Tài xế Cao Như Ý. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải, lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế Cao Như Ý (trú tại huyện Con Cuông) lái xe cho hãng xe buýt Khanh Quỳnh (Cty TNHH Khanh Quỳnh, huyện Đô Lương, Nghệ An) chạy tuyến Anh Sơn – Tp Vinh. Tài xế Ý đã dùng khuỷu tay để điều khiển vô lăng còn hai bàn tay thì lướt điện thoại.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng đã thể hiện sự bức xúc trước hành động của tài xế này. Nhiều người thẳng thắn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm tài xế vì đã coi thường tính mạng của hành khách. Hãng xe buýt Khanh Quỳnh đã quyết định đình chỉ công việc đối với lái xe bắt đầu từ 23/12.

