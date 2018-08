Xót lòng cảnh đưa tang bằng canô trong cơn lũ

Chủ Nhật, ngày 19/08/2018 15:01 PM (GMT+7)

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 3 chiếc ca nô cùng hơn 20 chiến sĩ giúp một gia đình đưa người quá cố đi mai táng trong dòng nước lũ

Do mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn từ các hồ chứa liên tục xả lũ đã khiến nước sông Mã dâng cao gây ngập lụt ở vùng hạ lưu. Nước sông tràn vào nhà nơi thấp nhất 0,5m có nơi cao gần 3m. Nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu trong nước. Hàng nghìn hộ dân ven sông của TP.Thanh Hóa đã phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Nước lũ dâng cao khiến việc mai táng cụ bà gặp rất nhiều khó khăn

Ngay trong đêm 17/8, Công an TP.Thanh Hóa và phòng Cảnh sát Đường thủy công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện ca nô, xuồng máy phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ tổ chức sơ tán dân và di rời tài sản đến nơi an toàn. Tính đến trưa 18/8 có hơn 3.000 hộ dân với gần 9.000 nhân khẩu ở 2 xã Thiệu Dương và Thiệu Khánh đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Cũng trong ngày 18/8, trên địa bàn phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa do bị nước lũ cô lập nên gia đình anh Nguyễn Xuân Giỏi, ở phố Xuân Lộc, phường Đông Hải, có mẹ là bà Vũ Thị Luân, sinh năm 1943 mất do tuổi già, nhưng không thể mang đi mai táng. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình anh Giỏi, phòng Cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền thành phố và phường Đông Hải dùng ca nô của lực lượng cảnh sát Đường thủy đưa thi hài bà Luân lên bờ mai táng theo phong tục địa phương.

Ông Nguyễn Trung Thành, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, cho biết: “Chính quyền địa phương và lực lượng CSGT mới tổ chức lực lượng, phương tiện để đưa tang cụ bà do mưa lũ gây ngập khiến việc tổ chức tang lễ không thể diễn ra như bình thường.

Sau khi dùng 3 ca nô chở quan tài và người thân vượt khoảng 500 m nước ngập từ nhà đến đê sông Mã, thi hài người quá cố tiếp tục được xe tang vận chuyển đến nghĩa trang Chợ Nhàng (phường Quảng Thành) an táng”.