Xôn xao thông tin trẻ mầm non ở Thái Bình bị giáo viên đâm bằng vật nhọn

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 16:02 PM (GMT+7)

Công an TP. Thái Bình đang xác minh thông tin một số trẻ em học tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá nghi bị giáo viên dùng vật nhọn đâm.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin, đang điều tra vụ việc một số trẻ mầm non học tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 (khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) nghi bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người.

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 (phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình) tổ chức họp phụ huynh khẩn vào sáng nay (21/9)

Trước đó, từ tối qua (20/9) tại một số diễn đàn trên mạng xã hội facebook đã xôn xao sự việc một số cháu đang học tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người.

Trong sáng nay, một số phụ huynh có con đang học tại trường này đã trình báo sự việc đến cơ quan công an về việc phát hiện trên người con mình có những vết đâm nhỏ giống như bị kim đâm, gai đâm.

Một phụ huynh đã chia sẻ, trường đã thông báo tổ chức buổi họp phụ huynh đột xuất liên quan đến vụ việc trên.

Theo tìm hiểu Trường Mầm non Fairy Dream được thành lập từ năm 2017, đặt tại khu đô thị Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình). Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trường Mầm non Fairy Dream đã thu hút 200 học sinh ở 10 nhóm lớp.

Thông tin sự việc bắt đầu xuất hiện ở một số hội, nhóm kín trên mạng xã hội tại Thái Bình từ tối qua (20/9) đã ngay lập tức gây xôn xao, bức xúc cho cộng đồng mạng.

Theo đó, một số phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 (khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) trình báo đến cơ quan công an về việc phát hiện trên người con mình có những vết đâm nhỏ giống như bị kim đâm, gai đâm.

Một phụ huynh đã bóng gió đăng sự việc lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Một nguồn tin (đề nghị giấu tên) nói với PV rằng, phụ huynh trình báo có con học ở lớp Suny 1 do 2 cô giáo tên Tr. và Tr. phụ trách.

"Sáng nay cô giáo thừa nhận dùng gai bưởi đâm rồi", nguồn tin nói.

Sự việc đang được điều tra, làm rõ.

