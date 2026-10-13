Xét xử vụ tai nạn làm chết nữ sinh ở Vĩnh Long: Tranh luận gay gắt việc không cấp cứu nạn nhân

Chiều 13/10, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân - 14 tuổi tử vong) tiếp tục phần tranh luận. Trong đó, chủ yếu các luật sư phía bị hại tranh tụng với đại diện Viện Kiểm sát.

Toàn cảnh phiên tòa chiều 13/10.

Tham gia bảo vệ cho gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân có 6 luật sư. Các luật sư yêu cầu tòa làm rõ các tình tiết liên quan, đặc biệt việc cấp cứu cho nạn nhân sau khi xảy ra tai nạn.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, qua các tài liệu và nhân chứng, xác định phía bị cáo có đưa nữ sinh tới cơ sở y tế cấp cứu.

Các luật sư cũng yêu cầu xem xét lại việc bản luận tội nhận định bị cáo “ăn năn hối cải” hay “thành khẩn khai báo”. Đồng thời, luật sư đề nghị xem xét liệu các hành vi liên quan có dấu hiệu che giấu tội phạm hoặc thuộc trường hợp phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật hay không.

Các luật sư tại phiên tòa

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, trong toàn bộ bản cung cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trung đã thành khẩn khai báo và không thay đổi lời khai về hành vi phạm tội trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Đối với quan điểm ban đầu về việc xử lý hay không xử lý hình sự, khởi tố hay không khởi tố, theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là cách đánh giá lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng, không phải việc bị cáo chối tội hay thay đổi lời khai tại hiện trường.

Phía Viện Kiểm sát cũng cho rằng, vụ án liên quan đến tố tụng (việc không xử lý hình sự tài xế Trung sau tai nạn - PV) hiện trong quá trình điều tra, xử lý của cơ quan điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) nên chưa có kết luận chính thức.

Các luật sư phía bị hại cũng dẫn lại lời các nhân chứng đều khẳng định tài xế Trung ngồi trên xe không chịu xuống cứu chữa cho nạn nhân ngay khi tai nạn xảy ra, dù các nhân chứng liên tục kêu cứu. Khi có người lớn tới Trung mới xuống xe tham gia cấp cứu nạn nhân. Hành vi bỏ mặc này đã trực tiếp tước đi cơ hội sống và dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Về người đi cùng tài xế Trung, các nhân chứng và bản thân tài xế đã thừa nhận có một nam thanh niên mặc áo xanh ngồi bên cạnh xe tải tại thời điểm xảy ra tai nạn. Luật sư đề nghị cần phải làm rõ danh tính và trách nhiệm pháp lý của người này trong việc không cứu giúp người bị nạn.

Đại diện Viện Kiểm sát phản hồi, người làm chứng khai có nhìn thấy 1 người mặc áo xanh nhưng không xác định được đặc điểm nhận dạng (hình dạng, tuổi tác...). Quá trình xác minh nguồn tin vụ án, cơ quan điều tra không xác định được người ngồi trên buồng lái tại thời điểm đó, nên chưa đủ căn cứ làm cơ sở điều tra tiếp theo.

Đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm về các nội dung luật sư phía bị hại đưa ra tại tòa.

Các luật sư đề nghị làm rõ trách nhiệm của người tên Minh - một tài xế xe bán tải khác đang dừng bên đường (Trung điều khiển xe tải vượt xe này nên lấn làn và gây tai nạn - PV). Cần làm rõ tại sao ông Minh không dùng xe của mình kịp thời chở nạn nhân đi cấp cứu?

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, ông Minh không có lỗi trong vụ việc.

Ngoài các nội dung trên, các luật sư phía bị hại tiếp tục yêu cầu làm rõ các tình tiết liên quan đến các khoản bồi thường; làm rõ các văn bản kết luận pháp y và tâm thần đối với bị cáo Trung do có những chi tiết không thống nhất về tình trạng sức khỏe, tỷ lệ thương tích, năng lực nhận thức hành vi...

Các luật sư phía bị hại bảo lưu quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Kết thúc phần tranh luận, trước khi vào nghị án, chủ tọa hỏi bị cáo Trung có lời gì không?

Bị cáo Trung chỉ lắc đầu.

Sau gần 30 phút nghị án, Hội đồng xét xử quyết định sẽ tuyên án vào sáng 15/10 tới.