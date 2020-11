Xét xử kín vụ ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 14:04 PM (GMT+7)

Dự kiến sáng 11/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung và 3 đồng phạm trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Ông Nguyễn Đức Chung

Vụ án được xét xử kín. Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa là ông Trương Việt Toàn.

Ông Nguyễn Đức Chung có 4 luật sư bào chữa. Ngoài ra, 3 bị cáo khác là Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, mỗi người có 1 luật sư bào chữa.

Trước đó, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 3 đồng phạm về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Các bị can gồm: Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú quận Đống Đa) - cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Phạm Quang Dũng (SN 1983) - nguyên cán bộ công an; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983) - nguyên chuyên viên Phòng thư ký biên tập và Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974) - nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, UBND TP Hà Nội.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Rửa tiền”; “Vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (gọi tắt là vụ án Công ty Nhật Cường), Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án nêu trên, ông Nguyễn Đức Chung đã thông qua một người thứ ba để làm quen với bị can Phạm Quang Dũng (thời điểm đó là cán bộ Phòng 8, C03) - người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Nhật Cường. Sau khi ông Chung đề nghị, Dũng đồng ý và nhiều lần cung cấp cho ông Chung các tài liệu liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường thuộc danh mục bí mật nhà nước (ở mức độ “Mật”).

Để thực hiện kế hoạch, quá trình tham gia vụ án, Phạm Quang Dũng đã dùng điện thoại chụp lại các tài liệu bản thân được tiếp cận hoặc chụp trộm lại các báo cáo liên quan đến vụ án.

Sau đó, từ tháng 7/2019- 6/2020, ông Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được tài liệu có liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Kết quả điều tra xác định, ông Dũng đã 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước (ở mức độ “Mật”) liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường rồi 2 lần chuyển cho ông Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”. Những tài liệu này được Dũng gửi cho ông Chung thông qua phần mềm Viber, zalo, email hoặc thông qua lái xe riêng của ông Chung mang về.

Vẫn theo cáo trạng, bị can Ngọc và Trung đã tham gia 1 lần in, chỉnh sửa 3 tài liệu "Mật" mà Dũng gửi cho ông Chung.

Đáng chú ý, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2020, bị can Dũng đã nhận 10.000 USD của ông Nguyễn Đức Chung thông qua bị can Nguyễn Hoàng Trung (lái xe riêng của ông Chung). Số tiền này, vợ bị can Dũng đã giao nộp cho cơ quan điều tra.

Nhưng, do chưa có điều kiện làm rõ việc ông Chung đưa cho Dũng khoản tiền trên nên CQĐT quyết định bóc tách hành vi để điều tra làm rõ sau.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/xet-xu-kin-vu-ong-nguyen-duc-chung-chiem-doat-tai-lieu-mat-17...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/xet-xu-kin-vu-ong-nguyen-duc-chung-chiem-doat-tai-lieu-mat-1757183.tpo