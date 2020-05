Xét xử gian lận ở Sơn La: Nhận hơn 1 tỷ tiền cảm ơn vì "phụ huynh có lòng"

Chiều 23/5, phiên xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La năm 2018 bước sang phần luật sư bào chữa hỏi bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga

Nhận hơn 1 tỷ đồng tiền cảm ơn khi có kết quả nâng điểm cho 4 thí sinh

Trả lời câu hỏi của luật sư Đào Văn Hải, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Sơn La) khai trước hội đồng xét xử không được giữ chức vụ gì trong tổ xử lý bài thi trắc nghiệm. Chỉ được phân công nhiệm vụ nhận và quét bài thi rồi đưa vào máy tính. Bị cáo Nga khẳng định nếu một mình bị cáo sẽ không thể thực hiện được hành vi gian lận, nâng điểm thi.

Về nội dung bị cáo Nga nhận hành vi nhận hối lộ, đáng chú ý có số tiền của bị cáo Trần Văn Điện gửi cảm ơn khi có kết quả nâng điểm cho 4 thí sinh.

Khi được luật sư bào chữa hỏi về suy nghĩ khi nhận số tiền 1 tỷ 40 triệu đồng của bị cáo Điện. Bị cáo Nga khai: “Bị cáo rất băn khoăn, nhưng bị cáo Điện bảo người ta có lòng chị cứ nhận lấy. Bị cáo nhận số tiền, đồng tiền bất chính nên bị cáo trả lại. Bị cáo suy nghĩ, nhận thức được việc cảm ơn, biếu xén đó là hành vi vi phạm và đã giao nộp toàn bộ số tiền đó cho cơ quan điều tra".

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT Sơn La)

Nhận nâng điểm vì cả nể?

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT Sơn La) khai: Bị cáo Hoàng Thị Thành đưa cho bị cáo 400 triệu đồng để nâng điểm cho con bị cáo Thành. Do bị cáo Thành đề xuất, hứa hẹn qua điện thoại, nói giúp được sẽ cảm ơn.

Phần luật sư Bùi Việt Anh bào chữa cho bị cáo Cầm Thị Bun Sọn đặt câu hỏi: "Ai là người chủ động đặt vấn đề đưa số tiền 400 triệu đồng cho bị cáo. Khi trao đổi với bị cáo Thành có trao đổi số điểm cần nâng, tổng số điểm cần đạt bao nhiêu"?

“Vì cả nể bạn, con bị cáo Thành kỳ thi trước đó đã thi trượt nên bị cáo mong muốn giúp. Bị cáo không đòi hỏi gì. Không thống nhất nâng bao nhiêu mà chỉ bảo nâng để giúp con bị cáo Thành đỗ vào trường công an.

Số tiền 440 triệu đồng bị cáo tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Việc nộp này bị cáo không bị tác động của bất cứ cơ quan nào. Bị cáo nộp số tiền trên trước khi bị cáo bị khởi tố bị can”, bị cáo Sọn nói.

Luật sư Bùi Việt Anh tiếp tục hỏi bị cáo Hoàng Thị Thành về việc bị cáo có đặt vấn đề nhờ bị cáo Sọn nâng điểm cho con mình, bị cáo có trao đổi, đề nghị gì với bị cáo Sọn về số điểm cần nâng, tổng điểm cần đạt được bao nhiêu hay không?

Bị cáo Thành khai bị cáo có trao đổi với bị cáo Sọn. Bị cáo nghĩ chị Sọn là bạn học nên không nói nâng bao nhiêu điểm cho từng môn, chỉ áng chừng bao nhiêu điểm để con đỗ được vào trường công an. Bị cáo không nói số điểm cần đạt bao nhiêu.

Luật sư Bùi Việt Anh cũng đặt câu hỏi: Bị cáo căn cứ vào đâu để đưa số tiền 400 triệu đồng? Bị cáo Thành trả lời: “Bản thân tôi cũng suy nghĩ về việc đó. Tôi suy nghĩ để giúp được con thì không biết cảm ơn bao nhiêu là đủ. Tôi sắp xếp tầm đấy để cảm ơn chị Sọn. Tôi không có căn cứ gì để đưa ra con số trên.

Sau đó chị Sọn yêu cầu đưa thêm để sửa môn Văn 50 triệu đồng nữa. Nhưng tôi chỉ thu xếp được 40 triệu đồng”.

Bị cáo Hoàng Thị Thành (nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La)

Hội đồng xét xử cũng công khai Bút lục 8706 biên bản hỏi cung lập vào 19/12/2019 đối với bị can Hoàng Thị Thành. Nội dung bị cáo Thành có khai do quen biết Sọn trong thời gian học Lớp cao cấp lý luận chính trị. Bị cáo Thành có con trai ruột tham gia thi Quốc gia 3 môn toán; văn; lịch Sử. Bị cáo Thành có trao đổi với Sọn về vấn đề nâng điểm giúp con.

Bị cáo Thành nói với bị cáo Sọn rằng có khoảng 300 triệu đồng để lo cho con, bà Sọn bảo tôi cố gắng thu xếp thêm. Sau đó bà Thành mang số tiền 400 triệu đồng để lo cho con trai.

Luật sư Bùi Việt Anh tiếp tục hỏi bị cáo Thành về số tiền 400 triệu đồng. Thành khai: “Thời gian đó cũng lâu tôi không nhớ rõ. Tôi có trao đổi với bị cáo Sọn về số tiền 400 triệu đồng. Bị cáo Sọn bảo như thế không biết có lo được không”.

Theo cáo trạng, trong vụ án này 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ" theo khoản 2 và khoản 4, Điều 364, Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Hoàng Thị Thành (nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Trần Văn Điện (cán bộ Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiềng Cơi, thành phố Sơn La), Lò Thị Trường (lao động tự do, thành phố Sơn La), Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).

Ngoài ra, các bị can Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 2 và khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015.

