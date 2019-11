100 đảng viên tại Sơn La liên quan gian lận điểm thi

Có 100 đảng viên bị kiểm tra vì vi phạm trong kỳ thi gồm 83 người bị thi hành kỷ luật; 9 người bị phê bình nghiêm khắc; đang xem xét 6 đảng viên; chưa xem xét 2 đảng viên đang nghỉ thai sản.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La vừa có “Thông báo kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La”. Theo thông báo, do có trách nhiệm trong vụ gian lận điểm thi, ông Hoàng Tiến Đức - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng; ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bị cảnh cáo.

Cơ quan chức năng ở Sơn La cũng thi hành kỷ luật với Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh vì buông lỏng lãnh đạo; để nhiều đảng viên vi phạm pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, có 100 đảng viên bị kiểm tra vì vi phạm trong kỳ thi gồm 83 người bị thi hành kỷ luật; 9 người bị phê bình nghiêm khắc; đang xem xét 6 đảng viên; chưa xem xét 2 đảng viên đang nghỉ thai sản.

Cụ thể trong số trên, có 8 đảng viên bị kỷ luật hình thức khai trừ đảng do vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ, hiện số này đã bị khởi tố. Tiếp đến, trong số lãnh đạo Sở GD&ĐT, thành viên Hội đồng thi, Ban thư ký Hội đồng thi, thành viên Tổ thư ký chấm thi... có 1 đảng viên bị cảnh cáo, 17 người bị khiển trách, 6 người phải phê bình nghiêm khắc. Nhóm cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong kỳ thi có 1 đảng viên phải chịu kỷ luật cảnh cáo, 2 người bị khiển trách và 2 người bị phê bình nghiêm khắc.

Đáng chú ý, 46 đảng viên là cha, mẹ của thí sinh được nâng điểm trái quy định cũng bị kỷ luật. Trong đó, 1 người bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng; 12 người bị cảnh cáo; 32 người bị khiển trách và 1 người bị phê bình nghiêm khắc. Ngoài ra, có 9 đảng viên bị cảnh cáo vì là trung gian liên quan vi phạm điểm thi.

Liên quan vụ án trên, ngày 18/10, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung việc đưa nhận tiền để nâng điểm thi, làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án… Ngày 22/10, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bà Lò Thị Trường (ở TP Sơn La) về tội đưa hối lộ; khởi tố bổ sung với bị can Lò Văn Huynh - nguyên Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT về tội nhận hối lộ. Cùng ngày, bị can Trần Xuân Yến - nguyên Phó GĐ Sở GD&ĐT Sơn La bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam.