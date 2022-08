Xét xử cựu đại tá Phùng Anh Lê: Nhân chứng khai gì?

Ngày 23/9/2021, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt giam Phùng Anh Lê về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Thời điểm đó, bị cáo Lê bị điều tra vai trò liên quan đến vụ thả Nguyễn Hữu Tài, nghi phạm vụ cướp tài sản, mà không xử lý hình sự. Quá trình tố tụng, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thay đổi tội danh, ra cáo trạng truy tố ông Lê về tội Nhận hối lộ sau khi có căn cứ xác định bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, yêu cầu đưa 110 triệu đồng rồi chỉ đạo cấp dưới thả tên cướp hồi tháng 9/2016. VKS đánh giá cựu đại tá Phùng Anh Lê không thành khẩn khai báo, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới. Bị can cũng không thừa nhận việc nhận 110 triệu đồng. Còn các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung biết chỉ đạo của ông Lê là trái pháp luật nhưng vẫn chấp hành.