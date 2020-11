Xe tải va chạm xe máy làm chết sản phụ rồi bỏ chạy

Thứ Hai, ngày 23/11/2020 09:56 AM (GMT+7)

Sau khi va chạm làm sản phụ tử vong, tài xế xe tải đã bỏ chạy. Lúc bị phát hiện, tài xế này nói "không biết va chạm nên chạy luôn"!

Ngày 23-11, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã xác định được tài xế Phạm Công Thế (SN 1975; ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) - người điều khiển xe tải va chạm làm chết sản phụ trên Quốc lộ 1 rồi bỏ chạy, gây phẫn nộ dư luận trong nhiều ngày qua.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, sáng 13-11, tại km 2026 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè), ông Võ Văn Tú (SN 1987; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy chở bà Lê Ngọc Huệ (đang mang thai) hướng Trung Lương – Mỹ Thuận thì bị một xe tải chạy cùng chiều va chạm. Sau đó, xe tải này bỏ chạy còn bà Huệ được đưa đến một bệnh viện ở TP Cần Thơ cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua nhiều ngày xác minh, công an xác định xe tải gây tai nạn rời khỏi hiện trường mang biển kiểm soát 63C- 128.62 do Nguyễn Hoàng Thuận làm chủ xe. Tài xế Thế khi bị công an phát hiện đã khai "do thời điểm va chạm không biết tai nạn nên chạy luôn".

