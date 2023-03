Xe khách đang chạy trên quốc lộ bỗng phát hỏa cháy rụi

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An, vụ cháy xe khách giường nằm này xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Vinh.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h40 ngày 28/2, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH nhận được tin báo, về việc chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 76B-006.xx đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên tuyến đường này thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh lập tức huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, khẩn trương dập lửa.

Do ngọn lửa bùng lên dữ dội nên khi đám cháy được khống chế thì chiếc xe đã bị thiêu rụi. Rất may là tài xế cùng toàn bộ hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/xe-khach-dang-chay-tren-quoc-lo-bong-phat-hoa-chay-rui-post532386.antd