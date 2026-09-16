Xe khách chở 19 người lật xuống mương thoát nước trên quốc lộ qua Đồng Nai

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP. Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu 19 người sau khi một xe khách giường nằm bị lật xuống mương thoát nước trên Quốc lộ 14.

Lực lượng PCCC và CNCH TP. Đồng Nai giải cứu hành khách và tài xế xe khách trong đêm (ảnh:CACC)

Trước đó, khoảng 22h ngày 15/9, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 12 nhận tin báo từ Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Bù Đăng về vụ va chạm nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô đầu kéo tại Km977+100, Quốc lộ 14, đoạn qua xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai.

Vụ va chạm khiến một người mắc kẹt trong cabin xe. Nhận lệnh điều động, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 12 đã xuất 1 xe cứu thương, 1 xe chở phương tiện cùng thiết bị cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy và 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi lực lượng PCCC và CNCH có mặt, nạn nhân đã được lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an xã Bù Đăng đưa ra khỏi cabin và chuyển đi cấp cứu.

Lực lượng PCCC và CNCH TP. Đồng Nai xử lý dầu tràn trên mặt đường trong đêm (ảnh: CACC)

Tuy nhiên, tại hiện trường, trời mưa lớn, dầu thủy lực từ một xe đầu kéo có cẩu bị chảy tràn ra mặt đường, khiến đoạn Quốc lộ 14 trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong lúc các chiến sĩ đang khẩn trương rải cát xử lý sự cố, một xe khách giường nằm chạy tuyến TPHCM - Đắk Lắk, do tầm nhìn bị hạn chế, bất ngờ mất lái và lật ngang xuống mương thoát nước, cách hiện trường vụ va chạm khoảng 20m.

Thời điểm xảy ra sự cố, hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 12 cùng lực lượng tại chỗ lập tức triển khai công tác cứu nạn, đưa toàn bộ 17 hành khách và 2 tài xế ra ngoài an toàn.

Sau khi giải cứu các nạn nhân, lực lượng chức năng tiếp tục dầm mưa xử lý dầu tràn trên mặt đường.

Đến khoảng 2h sáng 16/9, các vết dầu đã được xử lý triệt để, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.