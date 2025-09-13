Xe đông lạnh lật ngửa, tông vào nhà dân

Sáng 13/9, Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc xe tải đông lạnh mất lái, tông vào nhà dân.

Khoảng 18h ngày 12/9, tài xế L.V.T. (SN 1989, trú xã Cửa Tùng) điều khiển xe tải đông lạnh BKS 74C-090xx chở theo 2 người bốc hàng, lưu thông từ hướng xã Vĩnh Linh đi xã Vĩnh Hoàng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ tài xế xe đông lạnh bốc dỡ hàng hóa để tránh thiệt hại. Ảnh: CAX

Khi đến khu vực thôn Thủy Trung (xã Vĩnh Hoàng), do chưa quen đường, trời tối, đoạn đường dốc và cong nên xe mất lái, lật ngửa rồi tông vào phía sau nhà chị N.T.T. (sinh năm 1961, trú thôn Thủy Trung).

Vụ tai nạn khiến tài xế và 2 người trên xe bị thương nhẹ, trong đó một thanh niên bị thương ở chân được sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh. Xe tải hư hỏng nặng, một phần ngôi nhà của chị T. bị hư hại.

Công an xã Vĩnh Hoàng cùng lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường và hỗ trợ khắc phục.

Chủ xe tự nguyện bồi thường, phía gia đình chị T. cũng đồng ý thỏa thuận dân sự.

Đến 23h30 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân bốc dỡ toàn bộ hàng đông lạnh sang phương tiện khác để giảm thiệt hại và dùng xe cứu hộ di chuyển phương tiện khỏi hiện trường.