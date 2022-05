Xe đi cao tốc HN-HP phải trả phí tự động: Đã chuẩn bị xử lý mọi tình huống

Sau đợt diễn tập ngày 26/5, có thể thấy các lực lượng chức năng đã phối hợp nhuần nhuyễn để giải quyết các tình huống sự cố. Tuy nhiên, diễn tập và thực tế có thể sẽ khác nhau, do đó, lực lượng chức năng cần nâng cao tính chủ động để cùng nhau giải quyết các sự cố khi chính thức thí điểm chỉ thu phí ETC toàn tuyến vào ngày 1/6.. Cục CSGT đã chỉ đạo các tổ công tác tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác trên tuyến nhằm đảm bảo ATGT, ANTT tại khu vực trạm thu phí. Đồng thời, tham gia hướng dẫn, thuyết phục các lái xe có hành vi chống đối chấp hành tốt quy định pháp luật về thu phí không dừng” Thượng tá Phạm Tiến Nam, Phó trưởng Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an.