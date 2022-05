Kiến nghị kéo dài thời gian miễn phí dán thẻ thu phí không dừng ETC

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN cho rằng việc xem xét gia hạn thêm thời gian dán thẻ ETC miễn phí thời điểm này là phù hợp.

Kiến nghị kéo dài thời gian dán thẻ ETC miễn phí thêm 1 năm

Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành với Bộ GTVT và các đơn vị liên quan xử lý vướng mắc đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng và các dự án BOT sáng 17/5, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ đối tác công - tư (Bộ GTVT) cho hay số lượng phương tiện tham gia dán thẻ trong thời gian qua tăng rất khả quan.

Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu 80-90% phương tiện dán thẻ ETC trong năm nay, các nhà cung cấp dịch vụ kiến nghị kéo dài chính sách dán thẻ miễn phí thêm 1 năm

Đến thời điểm hiện tại có khoảng gần 3 triệu phương tiện tham gia dịch vụ, chiếm hơn 65% tổng số phương tiên trên toàn quốc. Phấn đấu trong năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ đạt từ 80 - 90% là khả thi.

Đại diện nhà cung cấp dịch vụ VDTC cho hay, sau khi được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ GTVT, hiện đơn vị này đã thực hiện lắp đặt xong thiết bị ETC tại 106 làn thu phí và đã được Bộ GTVT nghiệm thu.

Quá trình triển khai xảy ra một số lỗi liên quan đến thu phí không dừng, ngay sau đó, TCĐB VN đã chỉ đạo quyết liệt và đã có khắc phục.

Về việc làm thế nào để dán được số thẻ ETC còn lại, đại diện VDTC cho biết, kể từ lúc doanh nghiệp này tham gia, trong 1 năm, đơn vị này triển khai dán hơn 1 triệu xe (bằng 5 năm trước đấy) và đến thời điểm này triển khai được trung bình 100 nghìn xe/tháng.

Hệ thống 2.000 cửa hàng viễn thông và hơn 100.000 CTV bán sim thẻ trước đó của Vietel đã góp phần lớn trong việc thực hiện công tác dán thẻ ETC do VDTC cung cấp cho người dân hiện nay.

Tuy nhiên, trước đây nhu cầu người dân cao, việc dán thẻ được thực hiện miễn phí nhưng đến nay nhu cầu giảm, lượng xe đã ít đi, cần phải khuyến khích người dân dán thẻ mạnh mẽ hơn thì việc dán thẻ ETC lại bị mất phí (từ ngày 1/1/2022, khách hàng dán thẻ ETC phải trả khoản phí 135.000 đồng).

Điều này khiến nhiều khách hàng không còn mặn mà, gây khó khăn trong việc tuyên truyền, khuyến khích người dân dán thẻ ETC.

“Với chính sách dán thẻ ETC miễn phí, mỗi tháng đơn vị dán được khoảng 300.000 thẻ nhưng từ năm 2022 khi dán thẻ ETC bị mất phí, mỗi tháng dù cố gắng chỉ dán được khoảng 90.000 thẻ”, đại diện VDTC chia sẻ.

Từ đó, VDTC đề nghị kéo dài chính sách dán thẻ ETC miễn phí thêm 1 năm để đẩy mạnh việc dán thẻ, khi đạt được mục tiêu 80-90% phương tiện dán thẻ ETC toàn quốc thì bỏ chính sách này sau.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cũng kiến nghị Phó Thủ tướng Lê Văn Thành xem xét đề nghị này và cho biết, việc gia hạn thời gian dán thẻ ETC miễn phí thời điểm này là phù hợp.

Hiện toàn quốc có khoảng 3 triệu phương tiện đã dán thẻ ETC chiếm 65%

Cần áp dụng CNTT, cách làm sáng tạo đẩy tiến độ dán thẻ ETC

Liên quan đến việc dán thẻ ETC, đại diện nhà cung cấp dịch vụ VETC cũng cho biết, sau khi được TCĐB VN chỉ đạo, đơn vị này đã bố trí lực lượng nhân viên dán thẻ tập trung tại các trạm thu phí ở những tuyến cửa ngõ Hà Nội, TP. HCM và đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (sẽ thí điểm 100% thu phí không dừng từ ngày 1/6) để tuyên truyền cho lái xe, người dân và hỗ trợ dán thẻ ETC tại chỗ.

Đồng thời, đa dạng các hình thức khuyến khích khách hàng dán thẻ, như chương trình dán thẻ ETC tặng gói bảo hiểm cứu hộ trị giá gần 300 nghìn đồng cho khách hàng, dán thẻ online, dán thẻ tại nhà… nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đại diện VETC cũng bày tỏ cảm giác hụt hẫng khi chương trình này đạt mốc 500 khách hàng thì Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu dừng lại.

Đồng thời mong muốn được hỗ trợ cơ chế, chính sách tạo điều kiện và hướng dẫn thực hiện các chương trình tuyên truyền online, dán thẻ tại nhà bởi hình thức này được nhiều khách hàng hài lòng nhờ tiện lợi.

Theo quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, người dân phải trả phí khi dán thẻ thu phí không dừng đường bộ. Mức phí quy định là 135.000 đồng. Người dân có thể dán thẻ thu phí không dừng tại các trạm thu phí hoặc các trung tâm đăng kiểm. Dịch vụ thu phí không dừng áp dụng công nghệ RFID, sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện có gắn thẻ định danh trên kính hoặc đèn xe. Từ thẻ gắn trên kính xe, thiết bị đọc tại trạm thu phí sẽ trừ tiền của chủ phương tiện. Thời gian xử lý giao dịch thu phí nhanh với tốc độ phương tiện qua trạm không barie là 50 giây/giao dịch.

Đại diện VETC cho biết thêm, hiện toàn quốc có khoảng 3 triệu phương tiện đã dán thẻ ETC (chiếm 65%) tức là để đạt mục tiêu 80-90% lượng phương tiện dán thẻ ETC đến ngày 30/6, phải dán được khoảng 2 triệu thẻ trong vòng hơn 1 tháng.

Đây là một thách thức rất lớn, nếu chỉ thực hiện theo cách thông thường sẽ khó đạt được, cần phải áp dụng các giải pháp CNTT cực kỳ đột phá, sáng tạo để thực hiện.

Ngoài ra, đại diện VDTC cũng mong Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan cho phép chuyển đổi nhà cung cấp với thủ tục giải quyết online, nhanh chóng hơn.

Thủ tục này hiện nay rất phức tạp, khách hàng muốn huỷ thẻ của nhà cung cấp này để đổi sang nhà cung cấp khác phải đến địa chỉ cố định mà nhà cung cấp quy định để kê khai và thực hiện các bước huỷ thẻ, gây mất nhiều thời gian.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định: các nhà cung cấp cần phải tập huấn đội ngũ dán thẻ ETC có chuyên môn nghiệp vụ, có thiết bị đo vị trí dán để thẻ nhận tín hiệu tốt khi đi qua làn thu phí.

Việc thực hiện dán thẻ online, dán thẻ tại nhà, nhiều trường hợp phát thẻ cho người dân tự dán, không có nghiệp vụ, không có thiết bị đo, dán vào film cách nhiệt gây nhiễu hệ thống và ảnh hưởng đến việc nhận diện thẻ khi qua trạm gây lỗi.

Chính vì vậy, Tổng cục Đường bộ VN đã phản đối và yêu cầu việc dừng bán thẻ online.

Ông Thắng cho biết thêm, hiện nay, việc dán thẻ ETC vẫn đang khuyến khích người dân thực hiện chứ không bắt buộc nên công tác tuyên truyền là chủ yếu.

Ngoài ra, để tăng lượng dán thẻ ETC, TCĐB VN đã thống kê các tỉnh, địa phương có bao nhiêu xe biển xanh, xe doanh nghiệp chưa dán thẻ ETC và khuyến khích dán thẻ. Cách làm này có tính chất lan toả lớn, trong vòng 5 tháng đã dán được 700.000 thẻ, so với 5 năm trước, đây là tín hiệu rất tích cực.

Đồng thời mong muốn sự vào cuộc của lực lượng CSGT, bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền, cần tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp xe không đủ điều kiện lưu thông vào làn ETC để nâng cao nhận thức của người dân, từ đó, khuyến khích người dân dán thẻ ETC để sử dụng dịch vụ thu phí văn minh, minh bạch, tiết kiệm thời gian.

