Xe bán tải tông liên hoàn khiến 3 người tử vong

Tối 16/12, Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h20’ ngày 16/12, tài xế Trương Vạn Nhật (SN 1995, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển ôtô bán tải BKS 43C – 256.30 lưu thông trên đường Quảng Nam đoạn qua phường Hòa Qúy (quận Ngũ Hành Sơn), theo hướng bắc – nam.

Hiện trường vụ TNGT xe bán tải đâm liên hoàn các phương tiện chạy cùng chiều khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này do thiếu quan sát, ôtô do tài xế Nhật điều khiển bất ngờ tông vào xe máy BKS 36P5-354.93 do chị Võ Thị Hồng Sương (SN 1997, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển; sau đó đâm tiếp và xe máy ông Nguyễn Tấn Khoa (SN 1974) đang chở vợ là Lê Thị Thanh Nga (SN 1978, cùng ngụ quận Hải Châu) đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả khiến cả 3 người tử vong tại chỗ.

Ghi nhận của PV Báo CAND tại hiện trường, hai xe máy nằm cách nhau khoảng 10m, bị biến dạng hoàn toàn, xung quanh có nhiều mảnh vỡ do va chạm mạnh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã có mặt để điều tra nguyên nhân.

