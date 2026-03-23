Xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Sáng 23/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã chỉ đạo lực lượng CSGT trên địa bàn Quỳ Hợp phối hợp xác minh, làm rõ vụ ô tô đỗ chắn đường gây bức xúc dư luận xảy ra tại xóm 12, xã Quỳ Hợp.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 17h46 ngày 20/3, anh N.X.Đ. (SN 1998, trú xã Quỳ Hợp) điều khiển ô tô 5 chỗ lưu thông trong xóm thì gặp một xe bán tải do anh H.X.T. (SN 1984) đỗ trước nhà. Do đường hẹp, phương tiện phía sau không thể đi qua.

Công an xã Quỳ Hợp mời chủ xe bán tải đến làm việc

Dù đã bấm còi nhiều lần không có phản hồi, anh Đ. vào nhà đề nghị chủ xe di chuyển phương tiện. Tuy nhiên, anh T. cho biết đang bận xử lý công việc nên yêu cầu chờ hoặc đi hướng khác. Khoảng 13 phút sau, chiếc xe mới được di chuyển để các phương tiện lưu thông trở lại.

Trong quá trình trao đổi, anh Đ. quay video và đăng tải lên mạng xã hội, khiến vụ việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Chủ xe bán tải ngồi trong hiên nhà, bỏ mặc xe khác không thể đi qua

Cơ quan công an xác định, phía sau vị trí xe bị chắn khoảng 58m có lối rẽ ra quốc lộ 48C, không có vật cản. Đồng thời, chưa ghi nhận hành vi xúc phạm hay lời lẽ thách thức như một số thông tin lan truyền trên mạng.

Nhận định vụ việc mang tính chất đơn giản, chưa có dấu hiệu tội phạm, song do gây ảnh hưởng dư luận, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.