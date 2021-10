Xác định nghi phạm tấn công Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 21:57 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được nghi can đổi tên từ “Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc” thành “Lươn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Ngày 26/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ của nghi phạm có hành vi đổi tên “Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hiện thông tin về nghi can này chưa được công bố. Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, việc tự ý đổi tên trang fanpage của Công an Vĩnh Phúc là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông báo chính thức của Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, từ ngày 1/10/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào hoạt động trang Fanpage chính thức của Công an tỉnh tại địa chỉ https://www.facebook.com/ConganVinhPhuc.Official.

Khoảng 16h30 ngày 25/10, Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị kẻ xấu tấn công, đồng thời đổi tên từ “Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc” thành “Lươn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Ngay sau khi phát hiện, đội ngũ quản trị viên đã kịp thời khắc phục sự cố, liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Facebook phản ánh về tình trạng, sơ hở của Facebook trong khâu kiểm soát, chính sách bảo mật.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh xử lý các nghi phạm trên theo quy định của pháp luật.

