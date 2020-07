Liên tiếp lộ clip “nóng” từ camera lắp trong nhà: Chuyên gia chỉ cách chống hacker

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 00:30 AM (GMT+7)

Xuất phát từ việc người dùng không thay đổi mật khẩu mặc định, kẻ gian sẽ dễ dàng truy cập camera từ xa.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ clip nhạy cảm từ camera trong nhà bị kẻ gian phát tán lên mạng internet. Mới đây là hình ảnh bán khỏa thân của một người phụ nữ ở Hải Phòng đang nằm trên giường. Trước đó, một nữ ca sĩ nổi tiếng cũng bị lộ nhiều clip “nóng”.

Kẻ gian phát tán clip nhạy cảm trong phòng của chị V.H.M (ngụ TP.Hải Phòng).

Camera kém bảo mật, không đổi mật khẩu mặc định

Theo các chuyên gia bảo mật, ở thời đại internet bùng nổ như hiện nay, ngoài những lợi ích do công nghệ mang lại thì còn đó rất nhiều rủi ro. Đáng báo động nhất chính là việc bảo mật thông tin cá nhân khi tin tặc (hacker) luôn ẩn mình trên mạng và sẵn sàng tấn công, khai thác dữ liệu người dùng.

Bình luận về hàng loạt vụ việc lộ lọt hình ảnh qua camera trong nhà, ông Ngô Trần Vũ - Giám đốc Công ty Bảo mật Nam Trường Sơn cho biết: Đa phần camera gia đình hiện nay chỉ cần một mật khẩu đăng nhập là đã có thể xem trực tuyến từ bất kỳ đâu, nhưng người dùng lại không đổi mật khẩu đăng nhập mặc định (thường là “12345678”, “00000000”, “password”, “admin”, “”,…)

“Bản chất camera gia đình còn ít bảo mật hơn cả mạng không dây (Wi-Fi) gia đình. Rất nhiều vụ việc rò rỉ clip từ camera là do chủ nhà không đổi mật khẩu sau khi lắp đặt”, ông Vũ nhấn mạnh nguyên nhân hàng đầu khiến hình ảnh người dùng qua “mắt” camera bị phát tán lên mạng.

Giải thích rõ hơn, ông Vũ cho hay, nhiều camera gia đình giá rẻ đang “làm mưa làm gió” trên thị trường đang tồn tại những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Hacker có thể dùng những phần mềm thông dụng để dò tìm mật khẩu hoặc bẻ khoá. Vậy nên, với khả năng bảo mật yếu, camera giá rẻ là nguy cơ lớn về bảo mật hình ảnh.

Camera giám sát trong nhà là “con dao hai lưỡi” nếu không bảo mật tốt.

Hệ lụy khi để lộ lọt hình ảnh nhạy cảm từ camera

Đại diện hãng bảo mật Kaspersky tại Việt Nam, bà Võ Dương Tú Diễm thì cho rằng, động cơ của hacker khi xâm nhập vào camera của cá nhân hay doanh nghiệp rất đa dạng. Tuy nhiên, khi hacker đã quyết định phát tán clip ra cộng đồng, có thể xác định mục tiêu của hacker là cố tình hạ thấp uy tín, hình ảnh, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần và công việc của nạn nhân.

“Dù là nam hay nữ, trẻ em hay người trưởng thành thì việc hình ảnh sinh hoạt riêng tư bị phát tán rộng rãi ra cộng đồng chắc chắn là một sự xâm phạm quyền riêng tư khủng khiếp. Cuộc sống, công việc và nhất là tinh thần của nạn nhân sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng”, bà Diễm nói.

Ngoài ra, theo bà Diễm, hacker có thể hành động vì mục tiêu tài chính, chẳng hạn tìm kiếm hình ảnh nhạy cảm để tống tiền; hoặc tìm hiểu vị trí - cấu trúc nhà cửa của nạn nhân để đột nhập, tìm hiểu thói quen sinh hoạt của một người nào đó để theo dõi,...

Còn theo ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo An ninh mạng Athena, một lý do khác có thể nhắc tới trong các vụ hack camera là tin tặc thực hiện theo hợp hợp đồng do bên thứ ba muốn phá hoại công ty đối thủ, lấy cắp tài liệu mật,…

Ông Thắng cho rằng, khi lắp đặt camera giám sát tại nhà, bản thân người chủ chỉ biết theo dõi từ xa qua internet rõ nét là được, chứ không ngờ rằng ai đó từ bên ngoài có thể đăng nhập vào xem hết hình ảnh. Nếu không có biện pháp bảo mật tốt, đây là “con dao hai lưỡi”.

Do đó, ông khuyến nghị: “Khi lắp đặt camera, phải lựa chọn camera có mức an ninh mạng cao thông qua tư vấn từ các chuyên gia bảo mật. Sau khi lắp đặt xong, phải yêu cầu kỹ thuật viên chuyển giao toàn bộ mật khẩu, quyền quản trị”.

Ngày 23/7, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hàng chục đoạn clip ghi lại cảnh riêng tư trong phòng ngủ của chị V.H.M (ngụ tại TP.Hải Phòng). Theo clip ghi lại, chị M. nằm trên giường trong tình trạng bán khoả thân và để các bé trai, bé gái vô tư động chạm vùng “nhạy cảm”. Trả lời báo chí qua điện thoại, chị M. cho biết loạt clip trên do kẻ gian hack camera của gia đình chị, sau đó tung lên mạng. Cùng ngày, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã hướng dẫn chị V.H.M trình báo sự việc bị hack camera trong nhà, xâm phạm đời tư và làm lộ clip nhạy cảm trên mạng xã hội. Hiện, Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) đang xử lý theo thẩm quyền.

