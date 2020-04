Vụ TS Bùi Quang Tín tử vong: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm điểm, giải trình

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 06:50 AM (GMT+7)

Tối 6-4, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM kiểm điểm việc tụ tập đông người; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh vụ tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín, giảng viên của trường, tử vong hôm 5-4.

Ông Bùi Quang Tín - người đã tử vong khi ngã từ tầng 14 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Văn bản này được ban hành sau khi Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM báo cáo với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về vụ việc ông Bùi Quang Tín tử vong khi ngã từ tầng 14 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Sau khi tiếp nhận báo cáo của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu trường này phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông Bùi Quang Tín đầy đủ, chu đáo; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch khi tổ chức tang lễ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường phải chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, do tổ chức ăn uống, tụ tập đông người; xử lý kỷ luật những cá nhân vi phạm và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả thực hiện.

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự Đảng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các cá nhân liên quan có báo cáo kiểm điểm, giải trình để Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, như Người Lao Động online đã thông tin, tối 5-4, ông Bùi Quang Tín tử vong khi ngã từ tầng 14 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3.

Theo văn bản của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sáng 5-4, ông T.V.D. - Viện Đào tạo quốc tế nhà trường (chủ căn hộ ở chung cư nêu trên) - mời 8 cán bộ của trường, trong đó có ông Bùi Quang Tín, tới nhà ăn cơm.

Khoảng 12 giờ 30 phút đến 13 giờ, ông Bùi Quang Tín có mặt và cùng ăn cơm tại đây với nhóm người trên. Trong quá trình ăn cơm, một số người có dùng bia rượu. Đến khoảng 16 giờ thì kết thúc bữa cơm và uống trà, sau đó mọi người lần lượt ra về.

Tuy nhiên, một hiệu phó của trường và ông Bùi Quang Tín vẫn tiếp tục ngồi lại nói chuyện. Đến khoảng 17 giờ, ông T.V.D. (chủ nhà) do có hẹn với bạn nên rời khỏi phòng và dặn 2 người còn ngồi lại nhớ đóng cửa khi ra về (cửa khóa số điện tử, chỉ cần đóng).

Đến khoảng 17 giờ 20 phút, khi đang chạy xe trên đường thì ông T.V.D. nghe vị hiệu phó (người cùng ngồi lại với ông Bùi Quang Tín) gọi điện thoại báo ông Tín đã tử vong. Lập tức, ông T.V.D. quay xe về ngay.

Khi ông T.V.D. trở lại chung cư thì hiện trường đã được bảo vệ tòa nhà chắn lại. Khu vực ông Bùi Quang Tín rơi được xác định là tại khoang giếng trời chéo với thang máy tòa nhà.

Công an xã Phước Kiển và Công an huyện Nhà Bè đã lập tức có mặt, tiếp nhận hiện trường, tiến hành lấy lời khai những người liên quan. Ông T.V.D. đã gọi một số người tham dự bữa cơm quay trở lại hiện trường để lấy lời khai phục vụ cơ quan điều tra.

Sau đó, các thành viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cùng đi tới Bệnh viện huyện Nhà Bè để chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Cũng theo báo cáo của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đến khoảng 2 giờ sáng 6-4, Công an huyện Nhà Bè thông báo với tất cả thành viên gia đình ông Bùi Quang Tín và Trường ĐH Ngân hàng TP kết quả khám nghiệm tử thi, kết luận ông Bùi Quang Tín chết là do bị chấn thương và đập mạnh do ngã từ trên cao xuống.

