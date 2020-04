Bắt nghi phạm bị truy nã toàn quốc sau 2 tháng trốn trong rừng

Thứ Hai, ngày 06/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi chặn xe đâm chết chị T., đối tượng Hoàng bỏ trốn vào rừng sâu. Sau 2 tháng, đối tượng này bị bắt giữ.

Do mâu thuẫn từ trước, Trần Ngọc Hoàng chặn xe, đâm chị Đỗ Thị T. tử vong. Ảnh minh họa

Chiều 6/4, Thượng tá Ngô Cự Vinh, Trưởng Công an huyện Tây Sơn (Bình Định), xác nhận: Khoảng 8h30 phút sáng cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ công an huyện này đã bắt giữ được nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, trú thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) khi đang lẩn trốn ở khu rừng phòng hộ thuộc xã Canh Liên (huyện Vân Canh). Hiện nay, nghi phạm này đang được di lý về Công an huyện để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, lúc 16h ngày 2/2, Trần Ngọc Hoàng chặn xe, đâm chị Đỗ Thị T. (48 tuổi, trú thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) tử vong tại tỉnh lộ 636B, đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng (xã Bình Nghi). Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người”, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Trần Ngọc Hoàng.

Sau khi gây án, nghi phạm này đã bỏ trốn ở nhiều nơi. Nhận định nghi phạm đang lẩn trốn ở các khu rừng trên địa bàn huyện Vân Canh, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định tổ chức lực lượng vây bắt, tuy nhiên do địa hình đồi núi phức tạp, cây cối rậm rạp nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. Phải mất hơn 2 tháng, lực lượng chức năng mới bắt được nghi phạm.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-nghi-pham-bi-truy-na-toan-quoc-sau-2-thang-tron-trong-rung-d4599...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-nghi-pham-bi-truy-na-toan-quoc-sau-2-thang-tron-trong-rung-d459977.html