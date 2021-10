Vụ TNGT 3 người tử vong ở Quảng Nam: Gia cảnh nạn nhân nào cũng đáng thương

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 10:21 AM (GMT+7)

Cả 3 nạn nhân tử vong đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 2 em học sinh, nạn nhân còn lại là lao động chính, trụ cột trong gia đình.

Bạn học cùng lớp đến chia buồn cùng gia đình em Trần Văn Hoàng Long

Từ tối hôm trước đến tận trưa 28/10, ông Trần Văn Hưng, bố nạn nhân Trần Văn Hoàng Long (SN 2007, trú khối Câu Nhi Đông, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) túc trực bên linh cữu con trai.

Khuôn mặt ông phờ phạc vô hồn. Ông vẫn chưa thể tin đứa con vừa mới học lớp 9 đã mãi mãi bỏ ông ra đi, khi mới hôm trước, ông nhận tiền công làm thợ hồ, đưa cho con đóng học phí.

Cô giáo Trần Thị Thu Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/2, Trường THCS Phan Châu Trinh kể: “Khi nghe các em trong lớp gọi điện báo tin Long gặp tai nạn giao thông, tôi bàng hoàng, không tin đó là sự thật”.

Theo lời kể từ gia đình nạn nhân, sáng 27/10, sau khi đi học về, Long ăn cơm rồi xin phép đi xem người dân bắt cá nước lụt. Khi đi, Long đi bằng xe đạp điện.

Đến khoảng 18h tối thì gia đình nhận được tin báo Long bị tai nạn. “Đến giờ, mọi người trong nhà không biết sự tình thế nào. Lúc rời nhà, Long đi bằng xe đạp điện nhưng khi xảy ra tai nạn lại đi xe máy”, người thân của Long cho hay.

Nỗi buồn đau cũng bao trùm căn nhà nhỏ của nạn nhân Nguyễn Thị Minh Trang (SN 2006, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu).

Căn nhà nhỏ ở cuối thôn Thanh An (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) lợp tôn chưa đầy 20m2, bên trong không có tài sản gì đáng giá.

Trong nhà, họ hàng, người thân và làng xóm đến chia sẻ mất mát với gia đình. Ngồi thẫn thờ bên linh cữu con gái, đôi mắt ông Nguyễn Thành đỏ hoe, không nói được lời nào.

Ông Nguyễn Sơn, chú ruột nạn nhân cho biết: “Đội mưa chạy ra hiện trường, đến mãi tận 20h đêm, gia đình mới đưa thi thể cháu về đến nhà.

Từ nhỏ, anh tôi cũng bị TNGT mất nửa cánh tay phải. Lớn lên, anh lấy vợ và sinh được 3 người con. Cháu Trang là con thứ 2, chăm ngoan hơn cả. Để có tiền nuôi con ăn học, anh tôi thường ngày đi bán hàng dạo, bán vé số khắp nơi”.

Tại thôn Minh Tây (xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), người thân của nạn nhân Hồ Tấn Nở (SN 1967) kể, ông Nở một đời lam lũ, chịu khó làm ăn, cáng đáng cho cả gia đình nhưng mãi đến khi qua đời vẫn khổ.

Sáng 28/10, ông Lê Văn Sơn, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Quảng Nam, phụ trách Văn phòng Ban ATGT Quảng Nam đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Trước đó, 16h30 ngày 27/10, tại Km 8+400 tuyến ĐT605 đoạn qua thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 xe máy.

Thời điểm đó, xe máy BKS 92D1 - 837.61 do em Trần Văn Hoàng Long điều khiển, chở theo Nguyễn Thị Minh Trang khi lưu thông đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô BKS 92E1 - 538.27 do ông Hồ Tấn Nở điều khiển và xe mô tô BKS 92F1 - 160.14 do anh Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1993, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, chở theo sau bà Phan Thị Tám (SN 1958, cùng quê).

Hậu quả, ông Nở và em Trang tử vong tại chỗ, Long được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Anh Nghĩa và bà Tám xây xước nhẹ.

