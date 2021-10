Ô tô đông lạnh lao vào lề, tông chết người đang dắt bộ xe máy

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 15:53 PM (GMT+7)

Đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An (Phú Yên), xe đông lạnh lao vào lề đường, tông một người dắt bộ xe máy.

Chiều 26-10, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho hay đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An.

Xe tải lật nghiêng ven đường sau khi tông vào người đi bộ. Ảnh: KHẮC NHO

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi, ngụ thôn Phước Lương, xã An Cư) đang dắt bộ xe máy đi bên phải trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Cư thì bị xe đông lạnh 79C-078.80 chạy cùng chiều phía sau lao đến tông vào.

Tiếp đó, xe đông lạnh lật nhào xuống rãnh sâu ven đường, còn xe máy của anh Tâm bị hất văng ra xa.

Vụ tai nạn làm anh Tâm chết trên đường đưa đi cấp cứu, tài xế xe đông lạnh là Trần Phan Phin (38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị thương nặng.

Khi xảy ra vụ tai nạn, mẹ anh Tâm cũng đang đi bộ ngay phía sau anh Tâm nhưng may mắn thoát nạn.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: KHẮC NHO

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy xe đông đông lạnh lật ven đường, hư hỏng nặng. Xe máy cũng nằm dưới rãnh sâu gần đó.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế xe đông lạnh không làm chủ tốc độ, gặp trời mưa, đường trơn nên xe lao vào lề đường, tông vào người đang dắt bộ xe máy.

