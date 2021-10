Vụ TNGT 3 người chết ở Quảng Nam: Một nạn nhân mới 14 tuổi vẫn lái xe máy

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 13:27 PM (GMT+7)

Vụ TNGT liên hoàn giữa 3 xe máy trên đường ĐT605 qua thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Sáng 28/10, Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam thông tin, vào lúc 16h30 ngày 27/10, tại Km 8+400 tuyến đường ĐT 605 thuộc địa phận thôn Thái cẩm, xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 xe mô tô.

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn giữa 3 xe máy trên đường ĐT 605 ở Quảng Nam

Cụ thể, xe máy mang BKS 92D1-837.61 do Trần Văn Hoàng Long (sinh năm 2007, trú tại khối Câu Nhi Đông, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, chở theo chị Nguyễn Thị Minh Trang (sinh năm 2006, trú tại thôn Thanh An, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đi trên tuyến ĐT 605 theo hướng từ xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đến TP. Đà Nẵng.

Xe máy mang BKS 92E1-538.27 do ông Hồ Tấn Nở (sinh năm 1967, trú tại thôn Minh Tây, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đi trên tuyến ĐT 605 theo hướng từ TP. Đà Nẵng đến xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Xe máy mang BKS 92F1-160.14 do anh Nguyễn Minh Nghĩa (sinh năm 1993, trú tại: thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, chở theo sau bà Phan Thị Tám (sinh năm 1958, trú tại thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đi trên tuyến ĐT 605 theo hướng từ TP. Đà Nẵng đến xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

3 xe máy trong vụ TNGT làm 3 người chết, 2 người bị thương

Khi đến vị trí trên, 3 xe máy đâm nhau. Hậu quả, vụ tai nạn làm ông Hồ Tấn Nở và chị Nguyễn Thị Minh Trang tử vong tại chỗ. Nạn nhân Trần Văn Hoàng Long (14 tuổi, lái xe máy BKS 92D1-837.61) được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Minh Nghĩa và bà Phan Thị Tám xây xước nhẹ. 3 xe mô tô hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

