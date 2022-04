Vụ TNGT 3 người chết ở Quảng Bình: Tài xế vẫn trong phòng mổ, vợ chưa biết

Theo người nhà, lái xe vẫn đang trong phòng mổ do bị dập não, phù và chảy máu não.

Chiều 24/04, trao đổi với PV Báo Giao thông, bác sĩ trực cấp cứu Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Vào lúc 22h52 tối qua, Khoa tiếp nhận một bệnh nhân tên Nguyễn Bá Đức (trú Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) bị chấn thương sọ não do xe lao xuống vực. Sau khi thăm khám và thông báo tình trạng bệnh cho người nhà, đến 0h38, người nhà xin cho bệnh nhân ra viện để chuyển đi Hà Nội.

Chiếc xe tải sau khi lao qua phần hiên nhà và bếp nhà ông Thành làm 3 người tử vong, chiếc xe đã đâm tiếp sang tường rào nhà hàng xóm rồi mới dừng lại

Qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Minh (chị gái lái xe Đức) cho biết: Khi về đến Hà Tĩnh, Đức vẫn còn gọi điện được về nhà. Sau đó, gia đình theo xe cứu thương vào Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Sơ bộ, Đức chỉ bị xây xước, nhưng sau khi thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ đã khuyên gia đình chuyển ra Bệnh viện Việt Đức luôn. Đến 5h sáng, chúng em đưa Đức nhập viện.

Được tầm hơn 1 tiếng, các bác sĩ thông báo Đức bị chấn thương sọ não, dập não có dấu hiệu chảy máu và phù não. Hi vọng duy nhất là mổ não ngay mới may cứu được. Sau đó, gia đình viết giấy cam đoan để các bác sĩ tiến hành ca mổ. Đến giờ chúng em vẫn đợi ngoài hành lang mà chưa có tin tức gì của em ấy”, chị Minh sụt sùi nói.

Kể về hoàn cảnh gia đình của em trai mình, chị Minh cho biết: Đức đã có vợ và con trai 4 tuổi. Vợ đang mang bầu cháu tiếp theo nên khi tình trạng của Đức xấu đi phải chuyển ra Hà Nội, gia đình vẫn giấu chưa cho vợ của Đức biết.

“Đức làm nghề lái xe từ năm 2012, có nhiều năm lái xe ở Lào. Trước đây, Đức lái xe công ty, khoảng 1 năm trở lại đây thì chuyển sang lái xe nông sản. Ai ngờ phải đi đường đèo nguy hiểm như vậy. Giờ xảy ra chuyện này, gia đình cũng chưa biết làm gì, trước mắt cứ tập trung lo cho em ấy đã”, chị Minh nói thêm.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa, vào khoảng 19h30 ngày 23/4 tại Km128+900 QL12A thuộc địa phận bản Bãi Dinh, Dân Hoá, Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, lúc 19h30 ngày 23/4 tại Km128+900 QL12A thuộc địa phận bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá, Quảng Bình). Xe tải BKS: U2-1945 do Nguyễn Bá Đức (SN 1990; trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hoá bất ngờ lao vào nhà ông Đinh Minh Thanh nằm sát bên phải đường.

Lúc này, gia đình ông Thanh đang ăn cơm. Vụ tai nạn làm bà Cao Thị Sửu (SN 1960, là vợ ông Thanh) cùng 2 con là chị Đinh Thị Ánh Hồng (SN 1990) và anh Đinh Minh Hoàng (SN 1995, Phó Bí thư Đoàn xã Dân Hóa) tử vong, chị Cao Thị Th. (SN 1996, là cháu ông Thanh) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tài xế xe tải cũng bị thương ở phần đầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ.

