Vụ xe máy cày cán 2 người trú mưa tử vong: 'Tôi đợi cơm nhưng con không về'

Tạm giữ hình sự chủ xe Như PLO đã thông tin, ngày 5-11, ông Định thuê 6 người đến rẫy của mình tại thôn 7, xã Cư M’lan để nhổ củ mì. Ông Định tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ Trong số những người nhổ mì thuê có anh Nguyễn Văn Khánh (28 tuổi, ngụ xã Cư M’lan) và chị Lục Thị Háo (27 tuổi, ngụ xã Cư K’bang, huyện Ea Súp). Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, do trời mưa to nên anh Khánh, chị Háo cùng xuống dưới thùng xe máy cày của ông Định trú mưa. Một lúc sau, ông Định đi ra phía sau xe máy cày, thấy trên thùng xe có nước mưa chảy xuống, ướt những người ngồi dưới. Vì vậy, ông Định đi lên nổ máy, mục đích để nâng thùng xe lên cho nước mưa chảy ra phía sau, không làm ướt những người ngồi dưới xe. Tuy nhiên, khi ông Định vừa mở khoá khởi động thì xe máy cày lập tức di chuyển về phía trước. Lý do, lúc đó xe máy cày đang còn số và cài cầu sau. Khi nghe người ở phía dưới thùng xe la hét, ông Định đạp phanh, hạ ga tay cho xe dừng lại. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến anh Khánh và chị Háo bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.