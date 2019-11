Vụ Thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng: Công an Thái Nguyên nói về việc kỷ luật

Thứ Hai, ngày 18/11/2019 16:00 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết cơ quan này sẽ có kết quả xử lý kỷ luật đối với Thượng úy công an Nguyễn Xô Việt ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng tại trạm dừng nghỉ, trong thời gian sắp tới.

Ngày 18-11, liên quan đến vụ Thượng uý Nguyễn Xô Việt (35 tuổi, cán bộ Đội tổng hợp Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng tại trạm dừng nghỉ, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang xem xét, đưa cán bộ này ra Hội đồng kỷ luật của Công an tỉnh để xử lý.

Theo vị này, dự kiến trong thời gian 1 đến 2 ngày tới sẽ có kết quả việc xử lý đối với Thượng úy công an Nguyễn Xô Việt.

Hình ảnh Thượng úy công an có những hành động ném gói xúc xích, tát nhân viên của cửa hàng được camera an ninh ghi lại

Còn theo một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên khác, hiện Thượng úy Nguyễn Xô Việt vẫn đang trong thời gian bị đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ sự việc. Sau đó sẽ đưa ra Hội đồng kỷ luật Công an tỉnh để xem xét, xử lý.

Theo vị này, việc xử lý một cán bộ cần phải có quy trình và việc xử lý do tập thể, hội đồng xem xét. Quan điểm của Công an tỉnh Thái Nguyên là sẽ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của ngành, của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông trong trang phục dân sự, được cho là một thượng úy công an đang công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, có hành động ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng rồi tát vào mặt nam nhân viên khác. Sự việc xảy ra vào sáng 10-11 tại trạm nghỉ Hải Đăng, xã Tân Phú, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã lên tiếng phản đối, thể hiện thái độ bất bình đối với hành động của người đàn ông.

Đến ngày 11-11, Công an tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng úy Nguyễn Xô Việt, để xác minh làm rõ thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

