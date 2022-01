Vụ thu tiền test Covid-19 công nhân giá cắt cổ: Sở Y tế Bình Dương xin ý kiến Bộ Y tế để xử phạt

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 21:12 PM (GMT+7)

Việc Phòng khám Đa khoa An Thuận (tỉnh Bình Dương) thu tiền test Covid-19 của công nhân với giá quá cao đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã tham mưu cho Bộ Y tế hướng xử phạt đối với đơn vị này.

Chiều 3-1, bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết lãnh đạo Sở Y tế đã họp với các bên liên quan về sai phạm của Phòng khám đa khoa An Thuận (KP An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Sở Y tế đã có tham mưu cho Bộ Y tế hướng xử phạt đối với Phòng khám đa khoa An Thuận.

Phòng khám đa khoa An Thuận

"Khi có ý kiến của Bộ Y tế, chúng tôi sẽ thông tin ngay" - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng cho rằng hành vi của Phòng khám đa khoa An Thuận là không thể chấp nhận được và đã chỉ đạo Sở Y tế nhanh chóng vào cuộc làm rõ, đồng thời có biện pháp xử phạt nghiêm minh.

Như Báo Người Lao động đã thông tin, ngày 10-12, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh rất nhiều công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (KCN VSIP I, KCN Việt Nam- Singapore, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR Covid-19 quá cao.

Nhiều người bị trừ đến 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm RT-PCR). Trong khi giá xét nghiệm RT-PCR của các cơ sở y tế từ chỉ từ dao động từ 450- 750 ngàn đồng/mẫu đơn.

Sau khi báo chí vào cuộc, các cơ quan chức năng đã làm việc với doanh nghiệp và sau đó người lao động đã được doanh nghiệp hỗ trợ tiền test Covid-19 các lần tiếp sau.

Bảng danh sách công nhân lao động bị trừ tiền test Covid-19 với giá "cắt cổ".

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra Phòng khám đa khoa An Thuận và phát hiện nhiều sai phạm của phòng khám này. Mặc dù chưa được Sở Y tế cho phép thực hiện dịch vụ xét nghiệm RT-PCR, nhưng phòng khám đã thực hiện việc báo giá dịch vụ xét nghiệm PCR cho các công ty trên địa bàn.

Cụ thể, phòng khám đã xuất trình 3 bảng báo giá test nhanh và lấy mẫu PCR như sau: Bảng báo giá ngày 12-7-2021: Test PCR đơn 1.900.000 đồng; Bảng báo giá ngày 10-11-2021: PCR đơn 1.500.000 đồng; Bảng báo giá ngày 15-11-2021: PCR đơn 1.300.000 đồng.

Công nhân lao động bức xúc khi bị doanh nghiệp trừ tiền test Covid-19 vào lương.

Bảng báo giá của Phòng khám đa khoa An Thuận cũng không nêu rõ đơn vị mà phòng khám sẽ gửi mẫu có đủ điều kiện xét nghiệm PCR hay không. Phòng khám đa khoa An Thuận cũng không ký hợp đồng xét nghiệm PCR với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam.

Phòng khám đa khoa An Thuận cũng không thực hiện việc công bố giá xét nghiệm Covid-19 gửi về Sở Y tế tỉnh Bình Dương (theo văn bản chỉ đạo số 2545/SYT-KH-TC ngày 11-10-2021) về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-thu-tien-test-covid-19-cong-nhan-gia-cat-co-so-y-te-binh-duong-xin...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-thu-tien-test-covid-19-cong-nhan-gia-cat-co-so-y-te-binh-duong-xin-y-kien-bo-y-te-de-xu-phat-20220103193512524.htm