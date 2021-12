Vụ test Covid-19 giá "cắt cổ": Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế làm rõ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương làm rõ vụ trừ tiền test Covid-19 của công nhân gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Tối 14-12, trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh vụ doanh nghiệp trừ tiền test Covid-19 của công nhân với giá cao hơn mặt bằng chung, ông đã chỉ đạo Sở Y tế vào cuộc kiểm tra, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm việc với doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ việc trừ tiền test Covid-19 vào lương của công nhân.

Ông Võ Văn Minh cho rằng, trước đó, tỉnh Bình Dương đã đưa ra mức giá chung cho cơ sở y tế Nhà nước, đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh giá dịch vụ, mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động, mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng/xét nghiệm. Về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, trường hợp mẫu đơn có mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.

Theo ông Minh, đối với cơ sở y tế tư nhân, Bình Dương không áp đặt giá. Tuy nhiên, phải gửi bảng giá thu phí test nhanh và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR của đơn vị về Sở Y tế để đăng công khai trên Website Sở Y tế Bình Dương.

"Thực ra, doanh nghiệp có thể chọn cơ sở y tế nhà nước để test Covid-19 cho người lao động với giá thành rẻ hơn" - ông Minh nói.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13-12, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Quản lý KCN Việt Nam-Singapore; Công đoàn KCN Việt Nam- Singapore, Công an VSIP và Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp hứa sẽ làm việc lại về giá test Covid-19 với Phòng khám Đa khoa An Thuận, cũng như sẽ xem xét hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho công nhân test từ lần 2, 3, 4.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-11, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về việc rất nhiều công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (KCN VSIP I, KCN Việt Nam- Singapore, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR Covid-19 quá cao.

Cụ thể, các công nhân phản ánh vào cuối tháng 10- 2021, nhiều người test nhanh và phát hiện bị dương tính với Covid-19. Sau đó, công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR với một đơn vị y tế ở bên ngoài, chi phí xét nghiệm được trừ vào tiền lương. Đến ngày 10-12, khi nhận lương, nhiều người bị trừ đến 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm RT-PCR).

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, giá xét nghiệm RT-PCR của các cơ sở y tế từ 450.000 đồng đến 750.000 đồng/mẫu. Doanh nghiệp và công nhân lao động có thể lựa chọn các cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn để xét nghiệm.

