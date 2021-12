Bên trong khu ký túc xá được trưng dụng làm nơi điều trị F0 tại Hà Nội

Thứ Ba, ngày 14/12/2021 20:50 PM (GMT+7)

Trong ngày hôm nay (14/12), quận Đống Đa, hiện đang là "vùng cam" của TP Hà Nội khẩn trương chuẩn bị và bắt đầu đón F0 đến điều trị tại khu ký túc xá của Đại học Thủy Lợi với quy mô 600 giường bệnh.

Để ứng phó với số ca F0 tăng nhanh, quận Đống Đa (Hà Nội) đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với 600 giường. Cơ sở thu dung này được đặt tại khu ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nhẹ/không triệu chứng không đủ điều kiện điều trị tại nhà.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng đã cử 11 cán bộ y tế tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân ở cơ sở thu dung. Tuy nhiên, để có thể vận hành cả cơ sở thu dung này thì cần một lực lượng lên đến 40 - 50 người vì liên quan công tác hậu cần, an ninh. Do đó, ngoài lực lượng y tế còn có cả công an, quân đội, dân phòng tham gia.

Ghi nhận của PV, trong ngày hôm nay (14/12), lực lượng chức năng quận Đống Đa đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ tích cực dựng lều, dọn dẹp lại toàn bộ khu KTX ĐH Thủy Lợi để đón F0 đến điều trị.

Hàng rào barie được dựng bên ngoài khu điều trị F0.

Khu vực thang máy có chỉ dẫn cho từng tầng.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa cho biết, toà nhà có 11 tầng, mỗi tầng có 25 phòng, trong đó có 2 phòng cách ly đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân chuyển nặng sẽ là nơi xử lý, cấp cứu.

Ban đầu tại đây tiếp đón 50 bệnh nhân sau đó sẽ tăng công suất, tối đa phủ kín 600 giường bệnh.

Các chiến sĩ quân đội gấp gọn gàng chăn màn trước giờ đón F0.

Cơ sở vật chất của khu điều trị đã được thiết lập xong.

Nội quy được treo ngay ngắn tại hành lang.

Vật liệu, thiết bị y tế được chuẩn bị đầy đủ.

Tầng 1 đến tầng 4 của tòa nhà sẽ được bố trí là nơi làm việc của Ban Chỉ đạo, khu hậu cần…

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18h ngày 13/12, quận Đống Đa hiện dẫn đầu toàn thành phố về số ca COVID-19 với 2.341 ca.

